Britof: plin še vedno uhaja, meritve malenkost bolj spodbudne #video

Pristojni še naprej spremljajo razmere v Britofu pri Kranju, kjer je v torek na nedokončanem delu plinovoda nastala eksplozija plina. V dogodku je bilo poškodovanih šest ljudi, od tega dva delavca in štirje otroci. Plin na območju nesreče še vedno uhaja, so pa današnji rezultati meritev bolj spodbudni od sobotnih.

Današnje meritve v jaških so enake sobotnim, so pa bistveno bolj obetavni rezultati meritve plinov v zemljini, katerih vrednost se je od sobote zmanjšala za nekajkrat, so sporočili s policije.

Kot so pojasnili na kranjski policijski upravi, so določen del zemljine na kraju eksplozije odstranili. Gasilci še vedno izvajajo nadzor območja, na kraju intervencije pa so še vedno prisotni tudi policisti. Odločitev o nadaljnjih korakih bodo pristojni sprejeli po tem, ko bodo v ponedeljek in torek izvedli nove meritve plinov.

Britof: zakaj so plin spustili v nedokončan del plinovoda? Novinar: Domen Anderle/Video: Planet.

Intervencija se nadaljuje, uporaba odprtega ognja ostaja prepovedana

Intervencija na kraju dogodka poteka neprekinjeno od torka. Cesta in območje eksplozije ostajata zaprta, še vedno pa je prepovedana uporaba odprtega ognja.

Cesta in območje eksplozije ostajata zaprta, še vedno pa je prepovedana uporaba odprtega ognja. Foto: Denis Malačič

Na policiji so starše otrok, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole v Predosljah, pozvali, naj z otroki prehodijo spremenjeno šolsko pot in jim pokažejo, kje in na kaj morajo biti pozorni, da bodo varno prišli v šolo in iz nje. Vozniki na obvozih naj vozijo previdno in otrokom omogočijo varno udeležbo v prometu, so še sporočili s policije.