Kdo je kriv za eksplozijo plina v Britofu? #video

Kaj se dogaja na popolnoma novem plinovodu v Britofu pri Kranju in kdo prikriva, kako nevaren je v resnici? Tudi današnje meritve so namreč pokazale uhajanje plina na območju, kjer je v torek odjeknila eksplozija, v kateri so se poškodovali štirje otroci in dva delavca. Lokalna cesta ostaja zaprta, čeprav so plinovod popravljali že oktobra in nazadnje včeraj.