Eksplozija plina: eden od otrok že doma, vsi preostali zunaj smrtne nevarnosti #video

Po torkovi eksploziji plina v jašku na območju Britofa pri gasilskem dom danes policisti nadaljujejo preiskavo. Še vedno je zaprta regionalna cesta Kranj–Preddvor, ob tem pa velja opozorilo za prebivalce Predoselj, Britofa in Milj, da morajo, če zaznajo vonj po plinu, nemudoma poklicati interno številko 112. Do konca sanacije še vedno velja prepoved uporabe odprtega ognja.

Vzrok eksplozije še ni znan. Takoj po eksploziji je bila v okolici visoka prisotnost plina, zato so zaprli ventil na plinski cevi. Plin se je razširil po vseh jaških in na območju Britofa.

Dogajanje po eksploziji:

Dva delavca v času eksplozije v jašku

Eksplozija se je zgodila v vodovodnem jašku včeraj ob 15. uri. V nesreči se je poškodovalo šest ljudi. Dva delavca, ki sta bila v času eksplozije v jašku, in štirje otroci, ki so bili v bližini. Vse so odpeljali v UKC Ljubljana, vsi pa so zunaj smrtne nevarnosti. Eden od otrok je medtem že v domači oskrbi.

Kot je še pojasnil Marko Jug, travmatolog v UKC, imajo poškodovani opekline po izpostavljenih delih telesa. Pri tistih, ki ostajajo v bolnišnici, se trudijo, da te ne bi pustile dolgotrajnih posledic. Kot je še povedal Jug, bodo po prvi obravnavi opeklin lahko po potrebi sledili tudi operativni posegi, je poročal STA. Pri obeh delavcih gre predvsem za poškodbe obraza.

Zaradi nesreče so evakuirali 76 okoliških prebivalcev, ki pa so se dobre tri ure po eksploziji lahko vrnili v svoje domove. Gasilci so v hišah preverili prisotnost plina, pri čemer niso zaznali nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Video: Planet TV