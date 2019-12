Eksplozija v Britofu: direktorico Domplana postavili na laž? #video

Po torkovi eksploziji bo cesta v Britofu pri Kranju zaradi uhajanja plina zaprta še vsaj nekaj dni. Komercialni direktor podjetja IMP Promont, ki gradi plinovod, je medtem povedal, da je bil plin v času nesreče prisoten v plinovodu. S tem je Kalan zanikal navedbe investitorja in bodočega upravljavca plinovoda, da distribucija plina po odseku, kjer je prišlo do eksplozije, še ne poteka.

Direktorica Domplana Vera Zevnik je v sredo dejala, da po odseku plinovoda, kjer je v torek prišlo do eksplozije, v kateri je bilo ranjenih šest ljudi, še ne poteka distribucija plina. Po neuradnih informacijah je plin v ceveh moral biti prisoten, sicer do eksplozije ne bi prišlo. Zevnikova je pojasnila, da je Domplan zgolj investitor in bodoči upravljavec plinovoda, krivdo za dogodek pa je pripisala izvajalcu del, gradbenemu podjetju IMP Promont.

Plin je bil v času eksplozije že v plinovodu

Komercialni direktor prej omenjenega gradbenega podjetja Primož Kalan je danes za Planet povedal, da je bil plin v času nesreče v plinovodu, in sicer že od opravljenega preizkusa tesnosti. S tem je zanikal trditve Zevnikove, da v plinovodu v času eksplozije ni bilo plina. Potrdil je tudi, da so plin v plinovod spustili oni, in to takrat, ko so opravljali prej omenjeni preizkus. Navedb Zevnikove o tem, da je za nesrečo krivo njihovo podjetje, Kalan ni želel komentirati, saj preiskava dogodka še poteka.

Po torkovi eksploziji plina bo cesta v Britofu pri Kranju zaprta še vsaj nekaj dni. Foto: Denis Malačič

Nevarnost še ni mimo, plin še vedno uhaja

Na območju torkove eksplozije še vedno uhaja plin. Foto: Denis Malačič

Poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Kranj Sašo Govekar je danes povedal, da v Britof zdaj prihaja še posebna ekipa iz Maribora. Meritve, ki jih redno izvajajo na območju, kjer je prišlo do eksplozije, namreč še naprej kažejo na uhajanje plina.

Policisti ljudi prosijo, naj upoštevajo signalizacijo ter navodila in ukrepe pristojnih na kraju nesreče. Pristojni bodo danes na kraju dogodka po potrebi izvedli tudi nadzorovan preizkus napeljave s posebno nenevarno tekočino.

Obstaja možnost, da bo na območju in v okolici zaznati vonj, ki je podoben amoniaku. Snov in test nista nevarna za zdravje in okolico, pravijo na kranjski policijski upravi.

Ob tem dodajajo, da so policisti na terenu za zdaj opravili svoje delo, bodo pa še naprej preiskovali morebitne na novo odkrite napake na infrastrukturi, ki bi bile lahko povezane z eksplozijo.

Preiskava vzrokov nesreče se nadaljuje

Kos napeljave, ki so ga zavarovali v četrtek, je še predmet preverjanja. Prav tako kriminalisti še naprej zbirajo obvestila za ugotavljanje okoliščin eksplozije. Sanacija in odpravljanje napak na napeljavi, ki že potekata, sta v pristojnosti Mestne občine Kranj, izvajalcev in drugih odgovornih oseb, še pojasnjujejo na policiji.

Zaradi zapore na kraju intervencije trenutno ni mogoče gibanje otrok na običajni šolski poti v Predoslje. S kranjske občine so sporočili, da bo med koncem tedna omogočen normalen prehod in prevoz do šole tudi po kratki relaciji v okolici, kjer je bilo še gradbišče, in sicer med mostom v Orehovljah in nekdanjim gostinskim obratom Vila Čira Čara.