Branko Soban: Zakaj ne moremo živeti skupaj?

Timmy Thomas, ameriški temnopolti glasbenik in pevec, bi 13. novembra, torej pred dobrimi desetimi dnevi, dopolnil 80 let. Umrl je dve leti nazaj. A kljub preranemu odhodu je za seboj pustil sijajno dediščino. In veliki glasbeni hit, ki je danes še aktualnejši kot takrat, ko je nastal. Predvsem zaradi njegovega naslova, ki nas že desetletja zaman sprašuje: Zakaj ne moremo živeti skupaj?

Timmy Thomas je zaradi te sijajne pesmi že kot mlad glasbenik postal prava legenda. Nastala je poleti 1972, kmalu zatem, ko se je iz Evansvilla v Indiani preselil v Miami na Florido. In napisal jo je v enem samem dnevu. Potem ko je na radiu slišal takrat znamenitega ameriškega novinarja Walterja Cronkita, ki je tistega dne poročal o žrtvah v vietnamski vojni.

Telefoni so pregoreli

"Rekel sem si: Kaj? Govoriš mi, koliko mater je danes ostalo brez otrok! V vojni, v kateri nismo znali sesti za mizo in se pogovoriti o njej! Koliko družin je samo tistega dne izgubilo svoje najdražje! In takrat sem se resno vprašal: Why can’t we live together? Zakaj ne moremo živeti skupaj? Sedel sem za mizo in začel pisati: Nič več vojn, hočemo mir v tem svetu ... In ni pomembno, kakšne barve kože si, ti si kljub vsemu moj brat ..."

V nekaj urah je napisal besedilo in glasbo, vse skupaj kot one man band posnel na trak in z njim odšel na bližnjo radijsko postajo. Ko je pesem izzvenela, so se v studiu malone vneli telefoni. Poslušalci so bili navdušeni nad komadom in nad besedilom. V telefonskih slušalkah so se glasno čudili: "Pa kdo je to?" Timmy Thomas ni mogel verjeti svojim ušesom. "Zaradi neverjetnih odzivov poslušalcev sem bil takrat resno prepričan, da se svet lahko spremeni. Vsaj malce," je dejal po tej sijajni glasbeni premieri.

Posnetek si lahko ogledate tudi na portalu YouTube:

Prijatelj Martina Luthra Kinga in Mandele

Stihi Timmyja Thomasa so v resnici dokaj preprosti, a kljub ponavljanju besed imajo v sebi izjemno sporočilno moč. "Povej mi, zakaj. Povej mi, zakaj. Zakaj ne moremo živeti skupaj? Vsi bi radi živeli skupaj! (...) Nič več vojn, nič več vojn, samo malce miru v tem svetu. Nič več vojn, vse, kar hočemo, je nekaj miru v tem svetu (...) Zakaj torej ne moremo živeti skupaj? Ne glede na barvo si še vedno moj brat (...). Vsi hočemo živeti skupaj! Zakaj torej ne moremo živeti skupaj?" je svet v svoji pesmi iskreno spraševal mladi temnopolti pevec. In s svojimi stihi navdušil tudi Martina Luthra Kinga.

Komad je zelo hitro postal pravi svetovni hit. Timmyja Thomasa so vabili na vse konce sveta. Leta 1994, pred natanko 30 leti, je pel na inavguraciji Nelsona Mandele v Južni Afriki, ki je takrat dobila prvega temnopoltega predsednika. Z Mandelo sta kasneje postala velika prijatelja. Ko je Timmy zaigral na slovesnosti, so mu po licih tekle solze. In mnogim prisotnim seveda tudi ...

Koncert Live Aid

Pesem, ki so jo zaradi dolgega naslova potem opisovali kar s kratico WCWLT, je z leti doživela ničkoliko priredb, ki so pravzaprav samo širile njeno popularnost. Tako jo je leta 1984 denimo zapela tudi Helen Folasade Adu z umetniškim imenom Sade. Najprej na svojem prvem albumu Diamond Life, leto kasneje pa je z njo nastopila tudi na znamenitem dobrodelnem koncertu Live Aid.

Priredb je bilo nič koliko, novo življenje pa je dobila, ko sta jo na festivalu jazza v Montreuxu mojstrsko posodobila Carlos Santana in pevec Steve Winwood.

Zakaj torej ne moremo živeti skupaj? Zakaj toliko vojn? Zakaj Rusija noče mirno sobivati z Ukrajino? Zakaj Izrael noče miru s Palestinci? Zakaj Trump nenehno grozi migrantom in tujim delavcem, brez katerih se ameriška industrija sesuje čez noč? Zakaj Srbija ne priznava Kosova? Zakaj Turčija zatira Kurde? Zakaj hindujci pobijajo muslimane? Zakaj v vojnah vsak mesec umre na tisoče otrok?

Prizor iz bombardirane Gaze, ki res spodbuja vprašanje: Zakaj ne moremo živeti skupaj? Foto: Guliverimage

Pohlep in sla po oblasti

To so vprašanja, na katera politika že stoletja nima odgovora. Nima ga zato, ker sama producira in generira konflikte. Zgolj zato, ker brez konfliktov in kriz težko ostane na oblasti. Volivci, ki praviloma nimajo nikoli prav, pa takšnim ljudem, ki jim ne ponujajo prihodnosti, ampak v glavnem samo preteklost, še kar naprej dajejo svoj glas ...

Zakaj torej ne moremo živeti skupaj? Zakaj toliko stereotipov in sovraštva do drugačnih? Do sosedov? Do tistih drugačne barve? Pravega odgovora na takšna vprašanja ne bo bržkone nikoli.

Toda zelo blizu njemu je indijski zdravnik Anurag Agraval, ki meni, da se morajo ljudje, zlasti seveda politiki, odpovedati predvsem trem stvarem: pohlepu, (radikalnim) veram in sli po oblasti. In ko se bo to zgodilo, bo svet morda le postal prijaznejši. Takšen, kot si ga je v svojem glasbenem hitu zamislil prezgodaj umrli Timmy Thomas.

Siolov kolumnist Branko Soban, zunanjepolitični komentator in publicist, nekdanji dopisnik iz Kaira in Moskve. Pronicljivi kronist našega časa, poznavalec in neutrudni kritik Putinove Rusije in pozabljenih tragedij Bližnjega vzhoda. Kolumne na Siolu običajno objavlja zadnjo soboto v mesecu, tokrat pa jo objavljamo na nedeljo. Foto: Siol.net