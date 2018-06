Trdijo, da poznajo resnico o toči, ki je razbila Črnomelj

Vaja Slovenske vojske in oboroženih sil nekaterih zavezniških držav Jadranski udar 2018 je na širšem območju Slovenije potekala med 3. in 9. junijem, letalsko urjenje, ki je bilo del vojaške vaje, pa je trajalo od 4. do 8. junija. Vojaška letala in helikopterji so v tem času preletavali več slovenskih krajev, med drugim tudi Črnomelj, ki ga je v petek popoldne prizadela huda uničujoča toča.

Neurja še ni bilo konec, ko so se v znani slovenski skupini na Facebooku CIMN (Civilna Iniciativa Modro Nebo), ki v zadnjem obdobju skoraj vsako močnejše deževje in nevihto nad Slovenijo ter naravno nesrečo kje drugje na svetu označi za napad z vremenskim orožjem, začela pojavljati namigovanja, da je ekstremno vreme na jugovzhodu in vzhodu države v resnici povzročila vojska:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pretekli konec tedna se je v skupini CIMN nato zvrstilo kar nekaj podobnih objav. Moderatorji skupine so med drugim zapisali, da pojav toče nad Črnomljem ni bil naključje, saj je ravno tam potekala vojaška vaja, da je Slovenska vojska med vajo Jadranski udar 2018 uporabljala številne nevarne kemikalije vključno z zloglasnim belim fosforjem, da je vojaška vaja povzročila ogromno strel in padanje ledenih "bomb" (toče).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Delili so tudi zapis, katerega avtor trdi, da gre v primeru Črnomlja za vremenski zločin, ki ga je Slovenska vojska v sodelovanju z zvezo Nato povzročila z uporabo vremenskega radarja na Pasji ravni. Precej je bilo tudi obtožb na račun Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), češ da prikriva resnico o tem, zakaj je nastalo neurje, in da v ozadju niti vleče "satanistična organizacija Nato".

Nekateri slovenski uporabniki Facebooka, ki sledijo skupini CIMN, so razvili tudi svoje teorije, kaj se je na nebu nad Črnomljem v resnici dogajalo v petek. Krivci za točo naj bi bili HAARP, nekdanja raziskovalna postaja ZDA na Aljaski za raziskovanje magnetosfere, Angela Merkel in kar Črnomeljčani sami. Ker se niso strinjali z gradnjo migrantskega centra, jih je kaznovala višja sila, je zapisal eden od uporabnikov.

Skupina Civilna Iniciativa Modro Nebo podpira teorijo (klik za vir), da potniška, vojaška in druga letala po našem nebu brizgajo škodljive kemikalije z namenom zastrupljanja in zmanjševanja svetovne populacije. Tako imenovano teorijo o kemičnih sledeh oziroma chemtrailsih znanost vztrajno zavrača že leta, a privrženci teorije kljub temu trdijo, da se zapraševanje vendarle dogaja, znanstvenike in politike pa plačujejo svetovne elite, da o tem lažejo oziroma molčijo. Foto: Reuters

Kaj o petkovi toči pravi dežurni "krivec", torej Slovenska vojska?



Za komentar trditev skupine Civilna Iniciativa Modro Nebo na Facebooku smo prosili kar Slovensko vojsko, ki ji skupina ne nazadnje pripisuje odgovornost za petkovo uničujoče neurje v Črnomlju.



Z zelo jedrnatim odgovorom se nam je oglasil tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez. Za Siol.net je povedal, da najrazličnejše teorije, ki povezujejo vremenske ujme z vajo Jadranski udar 2018, s strokovnega vidika nikoli ne bi vzdržale resnejših razprav.

Tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez Foto: STA "Vojaške dejavnosti v zračnem prostoru niso v ničemer povezane s posledicami petkovega neurja. V Slovenski vojski zavračamo vse navedbe na to temo," je bil jasen Korez. Dodal je, da v vojski razumejo stisko vseh, ki jih je prizadela toča.

Na Siol.net smo že večkrat opozorili na zavajajoče objave na Facebooku

Civilna Iniciativa Modro Nebo je v začetku maja objavila fotografijo posledic toče, ki naj bi bila posneta na Ptuju, a je preprosto iskanje z Googlom pokazalo, da je nastala v Kaliforniji v ZDA. Objavo so na Facebooku kasneje popravili.

Pred časom so delili tudi fotografijo, na kateri je bila po njihovih navedbah naprava za povzročanje potresov, a se je izkazalo, da gre v resnici za mobilni vojaški radar.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V skupini so večkrat (1, 2) opozarjali tudi na stroj za delanje umetnih oblakov, ki pa je pravzaprav ploščad za preizkus raketnih motorjev za plovila ameriške vesoljske agencije Nasa.

