Neurje odkrivalo strehe, uničujoča toča povzročila veliko škodo #foto #video

Napovedi vremenoslovcev, da bo Slovenijo zajelo močno neurje, so se v petek popoldan uresničile. Najhuje je bilo v Črnomlju, kjer je po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje poškodovanih več kot 400 objektov, županja pa meni, da je številka znatno večja. Toča je uničila številna vozila, povzročila pa je tudi škodo v podjetju Akrapovič.

Neurje, ki se je v petek zvečer razbesnelo v vzhodnem delu države, je z močnim dežjem in vetrom, ponekod tudi točo, povzročilo precej težav. Veter je odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalivala objekte. Toča, debela kot jabolko, je najbolj prizadela občino Črnomelj, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Neurje s točo je v petek popoldan najprej zajelo območje od Črnomlja do Novega mesta, nato pa v večernih urah še vzhodno Slovenijo, vse od Posavja preko Kozjanskega in Podravja do Prlekije. Na pomoč pri sanaciji posledic neurja so morali priskočiti gasilci.

Foto: Mitko Blatnik

Celjska izpostava uprave za zaščito in reševanje poroča o zalivanju prostorov z meteorno vodo, poškodovanih ostrešjih zaradi močnega vetra in vetrolomov. Na območju občine Šmarje pri Jelšah je meteorna voda poplavila dvorišče in prostore gasilskega doma v Mestinju. Voda je zalila tudi osem učilnic osnovne šole v Rogaški Slatini, gasilci pa so posredovali tudi pri čiščenju vozišča, na katerem je bil mulj.

O poplavah meteorne vode in podrtih drevesih, ki so padala na ostrešja in ceste, poročajo tudi z vzhodnejšega dela države. Močno neurje je med drugim zajelo območja občin Ormož, Majšperk, Ptuj, Beltinci, Lendava, Križevci, Ptuj, Velika Nedelja in Murska Sobota. Gasilci so drevesa odstranili, poškodovane strehe prekrili in izčrpali vodo iz objektov.

Na območju vzhodne Slovenije in severne Hrvaške so v petek sicer zabeležili več kot 28.000 udarov strel.

Pozno v noč je bilo v Črnomlju na terenu še vedno okrog 350 gasilcev

Gasilci na območju Črnomlja in Novega mesta in tudi drugod bodo danes nadaljevali s sanacijo objektov, ki jih je v petek popoldne poškodovala močna toča. Okrog 350 gasilcev je v Črnomlju delalo še pozno v noč, dokler so jim to dopuščale vremenske razmere, in uspelo prekriti vse prizadete javne zavode v kraju, so sporočili s črnomaljske občine.

Nevihtni pas z močno točo je območje Črnomlja in Novega mesta zajel okoli 16.15. V pasu od Dragatuša prek Kanižarice do Črnomlja proti Petrovi vasi je toča poškodovala in razkrila številne strehe. Poškodovala je tudi polja, sadovnjake in avtomobile.

Nevihtna celica je pot nadaljevala na severovzhod države, kjer so poročali o težavah z meteorno vodo in vetrolomih.

Poškodovane tudi stavbe številnih podjetij

Podjetje Akrapovič je ustavilo proizvodnjo v svoji črnomaljski enoti, saj je toča popolnoma uničila streho.

"Močno neurje, ki je danes popoldne zajelo območje Bele krajine, je povzročilo škodo na dveh objektih našega podjetja. Po do zdaj zbranih podatkih zaposleni podjetja v neurju niso bili poškodovani. Toča je prebila svetlobnike na strehi proizvodne hale in skladišča, zaradi posledičnega uhajanja vode v prostore pa je nato družba iz varnostnih razlogov začasno zaustavila proizvodnjo. Poškodovana so številna vozila. V podjetju bodo proizvodnjo ponovno zagnali takoj, ko bodo poškodbe na objektu odpravljene in delovni stroji ustrezno preverjeni. Več informacij bo na voljo po natančni oceni škode," so sporočili iz družbe Akrapovič.

V Črnomlju je bilo najhujše v naselju Čardak. Neurje s točo je razkrilo in razbilo strehe na srednji šoli Črnomelj, osnovni šoli Loka, zdravstvenem domu Črnomelj, domu starejših občanov Črnomelj, kulturnem domu Črnomelj, vrtcu Čardak, policijski postaji Črnomelj in osnovni šoli Vinica.

Poleg strehe Akrapoviča so poškodovane tudi strehe podjetij v Poslovni coni Tris, Paklog, PSC Stepan, avtohiše Vrtin, Livar, pekarna Presta, Drogerie Markt, Polycom in še nekaterih drugih.

Škoda je nastala tudi na praktično vseh strehah večstanovanjskih objektov v Kanižarici in mestu Črnomelj. Zaradi razbitih streh je voda zalivala stanovanja v zgornjih nadstropjih. Poškodovane, razbite in razkrite so strehe številnih stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij.

Zaradi izredno debele toče so poškodovana vsa zunaj parkirana vozila, razbita stekla, poškodbe na pločevini. Toča je povsem uničila poljščine, sadno drevje, vinograde, škoda je v gozdovih, poškodovana je infrastruktura.

Kolikšna bo škoda na objektih, vozilih in v kmetijstvu, bo jasno v prihodnjih dneh.

Na ptujskem in ormoškem zaradi neurja težave v osmih občinah

Zaradi nevihtne fronte so bili gasilci minulo noč dolgo na delu tudi v osmih občinah na ptujskem in ormoškem koncu. Črpali so meteorno vodo iz hiš in prekrivali odkrite strehe, med drugim na osnovni šoli Videm. Prišlo je tudi do obsežnih izpadov elektrike, danes pa se ob jasnem jutru razmere umirjajo.

Nevihtni val, ki je prihajal iz jugovzhodne Slovenije, je široki pas na severovzhodu Slovenije ob meji s Hrvaško zajel okoli 20. ure. Prizadete so bile občine Majšperk, Kidričevo, Goriščnica, Ormož, Sveti Tomaž, Dornava, Velika Nedelja in Ptuj, nato pa se je nevihtni oblak preselil v Prekmurje.

S posledicami se je bojevalo več kot 400 gasilcev

"To noč, ki je za nami, beležimo dogajanje v osmih občinah. Aktiviranih je bilo 27 gasilskih društev in več kot 400 gasilcev," je povedal vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje v tem delu države Dragomir Murko.

V več kot 150 objektih je bilo potrebno črpanje meteorne vode, ki je zalila predvsem kletne prostore. Ta dela ponekod trajajo še danes. Zaradi razmočene zemlje se je sprožilo nekaj zemeljskih plazov - v Svetem Tomažu je lokalna cesta danes zaradi tega še vedno zaprta. Zaenkrat ostaja zaprta tudi železniška proga v Cvetkovcih, ki jo je zalila meteorna voda.

V kakšnih desetih objektih, večinoma stanovanjskih hišah, je neurje poškodovalo strehe, med drugim v osnovni šoli Videm, a ni večje škode. Za razliko od jugovzhodne Slovenije tu ni bilo toče ali pa je bila v manjšem obsegu, po Murkovih besedah v velikosti lešnika. Danes se tako pripadniki civilne zaščite ukvarjajo predvsem z odpravljanjem nanosov gramoza in zemljin.

Zaradi nevihte je bilo v petek zvečer brez oskrbe z električno energijo kar 10.900 uporabnikov Elektra Maribor. Kot sporočajo iz podjetja, jim je ob velikih naporih čez noč uspelo vzpostaviti ponovno oskrbo velike večine uporabnikov.

Neurje na Madžarskem zahtevalo štiri življenja

Pozno sinoči se je hudo neurje razbesnelo tudi na Madžarskem, v katerem so v mestu Dombovar na jugu države umrli štirje ljudje.

Po navedbah madžarske civilne zaščite so bili vsi štirje potniki v avtomobilu, na katerega je močan veter podrl 40 metrov visoko drevo. Nesrečo je preživel le en potnik v avtomobilu.

Neurja so divjala tudi v številnih drugih krajih na jugozahodu Madžarske ter podirala drevesa in električne drogove.