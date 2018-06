Toča klestila pred Akrapovičevo tovarno, številna vozila so poškodovana #foto

Neurja s točo, ki so popoldne zajela nekatere dele Slovenije, so veliko škode povzročila tudi v Beli krajini. V Črnomlju je toča v velikosti teniških žogic hudo poškodovala številna osebna vozila, ki so bila parkirana pred tovarno Akrapovič.

Fotografije, ki nam jih je posredoval bralec, prikazujejo, da so številna osebna vozila, parkirana pred Akrapovičevo tovarno v Črnomlju, zaradi silovite toče popolnoma uničena.

Foto: Mitko Blatnik

Na avtomobilih so med drugim razbita zadnja ogledala in stranska stekla, nekatera vozila pa so dobesedno prerešetana, polna prask in udrtin.

Deževje poplavilo dele tovarne, nočno izmeno so odpovedali

Po naših informacijah je v Akrapovičevi tovarni v Črnomlju vladalo obsedno stanje. Toča je med drugim uničila svetlobnike, zaradi močnega dežja je poplavilo dele proizvodnje in skladišče.

V tovarni so bili zaradi tega primorani odpovedati nočno izmeno. K sreči se razmere po naših informacijah že umirjajo.

Foto: Mitko Blatnik

Prebivalci Črnomlja niso presenečeni zgolj nad silovitostjo neurja, ampak tudi nad velikostjo toče. Ta je na območju Bele krajine padala tudi v velikosti teniških žogic.

Foto: Mitko Blatnik

Na agenciji za okolje (Arso) so za območje vzhodne Slovenije razglasili najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti. Nevihte so napovedane tudi v noči na soboto, izboljšanje vremena naj bi dočakali v nedeljo.

Foto: Mitko Blatnik