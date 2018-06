Evropski vremenoslovci nad Slovenijo napovedali močno nevihto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Storm Forecast: Level 3 issued by Pistotnik for period Fri 08 Jun 2018 06:00 - Sat 09 Jun 2018 06:00 UTC - https://t.co/vBSIOO6X4T

- pic.twitter.com/SX2eAbB1Sk — ESTOFEX (@Estofex) June 7, 2018

Portal Estofex, kjer evropski meteorologi in študenti meteorologije združujejo svoje znanje in izkušnje ter napovedujejo vreme za vso Evropo, je včeraj izdal opozorilo, da lahko prav nad našo državo in delom Hrvaške pričakujemo izredne vremenske razmere v obliki močnih neviht.

Da se za razvoj nevihte ustvarjajo pogoji, ki se zgodijo le nekajkrat na leto, če sploh se, je včeraj na Twitterju dejal tudi meteorolog Blaž Šter. Kot je pojasnil, gre pri tem za zelo nestabilno ozračje, vpliv hladne kaplje, močnejši veter tudi v višinah, ki bo pripomogel k dolgoživosti neviht. Veter je lahko tudi močan.

Le nekajkrat na leto, če sploh, se sestavijo takšni pogoji.

Previdno jutri! #neurja https://t.co/1ippUwIrCK — Blaž Šter (@vremenolovec) June 7, 2018

Da jim grozijo hude nevihte s točo, napovedujejo tudi na Hrvaškem, nad katero prihaja ista vremenska motnja.

Prezgodaj za napoved močnejšega neurja

Kot so nam povedali na Arsu, je napoved, kako se bodo danes čez dan razvijale nevihte, v jutranjem času še precej nezanesljiva.

V bližini je sicer izrazitejša vremenska motnja, tako da bodo popoldne spet nevihte, ki bodo lokalno lahko močnejše.

Za zdaj ne kaže, da bi nastalo vsesplošno neurje, krajevno pa so mogoče močnejše nevihte, ki bodo po intenzivnosti podobne tem, ki smo jih vajeni v zadnjih dneh.

V nedeljo neviht v nižinah ni pričakovati

Jutrišnji dan bo za odtenek manj nestabilen, še posebej nedelja bo primernejša tudi za aktivnosti na prostem. Nevihte bodo sicer še vedno, bodo pa manj pogoste in bolj po gorah. V nedeljo neviht v nižinah ne pričakujemo, je povedal Uroš Strajnar, dežurni prognostik na Arsu.