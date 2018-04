Stroj za delanje oblakov ni to, s čimer nas hočejo prestrašiti

Po Facebooku spet kroži videoposnetek, ki prikazuje delovanje domnevnega stroja za umetno ustvarjanje oblakov. Zgradila naj bi ga ameriška vesoljska agencija Nasa, namenjen pa je manipulaciji z vremenom in celo vremenskemu vojskovanju, trdijo tisti, ki delijo videoposnetek. V resnici gre za preizkus motorja pogonske rakete RS-25 za vesoljsko plovilo Space Launch System.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Youtube / Nasa

Tako kot naprava za povzročanje potresov, s sliko katere so na Facebooku strašili tudi Slovence, a je šlo v resnici za mobilni vojaški radar, je tudi stroj ameriške vesoljske agencija Nasa za umetno ustvarjanje oblakov, ki ga domnevno prikazuje nov viralni posnetek na Facebooku, še en primer, kako zagovorniki raznoraznih teorij zarot zavajajo uporabnike spleta.

Kliknite na fotografijo za ogled videoposnetka. Foto: Facebook

Zgornji videoposnetek z naslovom Sistem za umetno ustvarjanje oblakov, ki ga je na Facebooku od 1. aprila delilo že skoraj 450 tisoč ljudi, namreč nosi logotip 2018flatearth, s katerim se predstavljajo podporniki teorije, da je naš planet v resnici ploščat.

Kaj videoposnetek prikazuje v resnici?

Ameriška vesoljska agencija Nasa je bila res vpletena v nastanek videoposnetka. Spodnjega, ki je sicer novejši, a prikazuje isto stvar, so namreč posneli in na splet objavili sami:

Videoposnetek je nastal v Nasinem vesoljskem centru Stennis v ameriški zvezni državi Misisipi, prikazuje pa preizkušanje motorjev pogonske rakete RS-25.

Med preizkusom sta izgorevala utekočinjena vodik in kisik, pogonsko gorivo omenjene rakete.

Veličastne in zelo glasne preizkuse raketnih motorjev si v vesoljski center Stennis vsakič pride ogledat precej ljudi. Foto: Youtube / Nasa

Stranski produkt gorenja vodika in kisika je vodna para, ki je je med preizkusom rakete nastajalo ogromno. Ta vodna para je nad prizoriščem preizkusa nato res tvorila oblake, iz katerih je pozneje tudi deževalo.

Čakaj malo, oblaki so res nastali - torej gre za zaroto?

Tisti, ki po spletu širijo teorije zarot, so znani po tem, da stvari zelo radi vzamejo iz konteksta, saj je tako veliko lažje prikazati domnevno verodostojnost omenjenih teorij. V primeru Nasinega stroja za umetno delanje oblakov ni nič drugače.

Videoposnetek, ki se širi po Facebooku, je v izvirniku nastal med snemanjem britanske avtomobilistične oddaje Top Gear. Nekdanji voditelj oddaje Jeremy Clarkson je namreč obiskal vesoljski center Stennis in si ogledal prav zgoraj opisani preizkus raketnega motorja. A ta podatek je videoposnetek priročno izpustil in se osredotočil zgolj na nastanek oblakov. To je izvirni videoposnetek v celoti:

Na spletni strani YouTube je mogoče najti tudi več različic odlomka iz oddaje Top Gear z naslovi, kot so Stroj Nase za spreminjanje vremena, Nasa se igra BOGA - strupeno vremensko vojskovanje, Nasa se igra boga/Geoinženiring, Nasa seje oblake, HAARP, Velikanska Nasina naprava za manipulacijo z vremenom in podobnimi.

Preberite tudi:

Rosalind Peterson: ženska, ki je razkrila globalno zaroto?

To naj bi bil dokaz, da nas svetovna elita zaprašuje s kemikalijami