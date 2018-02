Ogromno ljudi verjame, da svetovna elita laže o našem planetu

Pretekli konec tedna je ameriškemu vozniku limuzine Miku Hughesu spodletel polet z doma narejeno raketo, med katerim se je želel prepričati, ali je Zemlja res okrogla, kot zagotavljajo znanstveniki, in ne ravna, v kar verjame sam. Šlo je še za en poskus dokazovanja neštetokrat ovržene teorije zarote, da je naš planet v resnici ploščat krožnik, svetovna elita pa nam to iz neznanega razloga prikriva.

Med branjem komentarjev znanstvenih člankov o vesolju, ki jih številni mediji objavljajo na svojih spletnih straneh ali pa na družbenih omrežjih, je mogoče zelo pogosto zaslediti opazke, da gre za laži. Mnogo bralcev namreč trdi, da astronomi in znanstveniki zavajajo javnost, saj služijo višjim silam, ki želijo skrito ohraniti zelo pomembno informacijo: Zemlja je v resnici ravna plošča, ne kroglasto vesoljsko telo. Foto: Thinkstock

Tako imenovana teorija zarote o ploščati Zemlji ("flat Earth" po angleško) ima korenine v religiji, ki je skozi stoletja zagovarjala model ploščatega oziroma ravnega sveta.

Sodobni podporniki teorije o ploščati Zemlji sicer niso nujno verni, temveč, kot navaja uradno stališče mednarodnega združenja za ploščato Zemljo (Flat Earth Society), zaupajo zgolj lastnim čutom. To pomeni, da v ukrivljenost Zemlje ne verjamejo, ker je ne morejo videti od tam, kjer stojijo.

Znanstveniki so že neštetokrat dokazali, da teorija ne drži vode. Nenazadnje je "okroglost" našega planeta že pred 2.300 leti potrdil starogrški matematik Eratosten z merilno metodo, za katero je sodobna znanost pozneje pokazala, da je bila pravilna, da vseh fotografij in videoposnetkov Zemlje, ki so jih posneli sateliti in astronavti, sploh ne omenjamo.

Večina satelitskih fotografij Zemlje je sestavljank oziroma so skupaj zlepljene iz več različnih fotografij, saj so sateliti, ki so jih posneli, preblizu Zemlji, da bi jo v fotografski objektiv lahko ujeli v celoti. To je izvrsten argument za podpornike teorije o ploščati Zemlji ("Saj vendar tudi astronomi priznavajo, da so fotografije Zemlje iz vesolja predelane!") ki, to sicer velja pri vseh podobnih teorijah zarot, določene informacije zelo radi vzamejo iz konteksta. Tole je sicer fotografija Zemlje v "enem kosu", posnel pa jo je satelit DSCOVR, ki ni v Zemljini orbiti, temveč je zasidran v eni od tako imenovanih Lagrangejevih točk 1,5 milijona kilometrov stran in Zemljo vidi v celoti. Foto: NASA

A fotografije, meritve in celo fizikalne zakonitosti za zagovornike ploščate Zemlje niso argumenti v podporo okroglosti planeta. Takšne dokaze namreč zavračajo, saj z izjemo ene študije, ki je bila narejena daljnega leta 1838 in podpira teorijo o ploščati Zemlji, pa čeprav jo je pozneje zaradi kritičnih napak več znanstvenikov ovrglo, ne verjamejo v sodobno znanstveno metodo.

Po prepričanju Flat Earth Society je edina mogoča razlaga, da večina ljudi še vedno verjame v okroglo, ne ploščato Zemljo, velikanska zarota vesoljskih agencij, predvsem ameriške Nase, znanstvene stroke, svetovnih vlad in neznanih elit, ki iz ozadja vlečejo vse niti. Kakšna je njihova motivacija za to, ni znano.

Kako pa je potem torej videti Zemlja, če ni krogla, temveč velik krožnik? Nekako takole:

Severni pol je v sredini ploščate Zemlje, južnega ni. Celine so razporejene tako, kot jih vidimo tukaj, Antarktika pa pravzaprav ni samostojna celina, temveč izjemno visok zid iz ledu, ki obdaja celotno ploščato Zemljo in skrbi za to, da se oceani preprosto ne zlijejo "čez rob". Roba Zemlje še nikoli nihče ni videl ali ga celo prečkal, trdijo zagovorniki ploščate Zemlje. V nekaterih različicah teorije "antarktični zid" varujejo oboroženi vladni agenti. Tako Sonce in Luna sta medtem zelo blizu ravni Zemlji, od površja sta oddaljena okrog pet tisoč kilometrov (to lahko vidimo na prvi sliki v tem članku, ki ponazarja ploščato Zemljo). Sonce je v resnici veliko, veliko manjše, kot trdijo znanstveniki, še zagotavljajo podporniki teorije. Foto: Wikimedia Commons

Podporniki ploščate Zemlje priznavajo, da tudi sami ne vedo, kako natanko je videti, saj je namreč nihče ne more videti od zgoraj, ker je potovanje v vesolje po njihovem prepričanju nemogoče.

Na sliki zgoraj je najpogosteje sprejet model ravne Zemlje, ki, mimogrede, temelji na logotipu organizacije Združenih narodov. Da, tudi ta naj bi bila vpletena v zaroto: to dokazuje ravno logotip, trdijo tako imenovani "flateartherji".

Oglejte si odličen videoposnetek kanala Vsauce o tem, kako bi bilo živeti na ploščati Zemlji:

Kdo je kriv, da ljudje verjamejo v ploščato Zemljo?

Krivdo za to, da imajo neuradne organizacije in iniciative v podporo dogmi o ploščati Zemlji na desettisoče članov in sledilcev, večina znanstvenikov pripisuje svetovnemu spletu, predvsem Facebooku in YouTubu.

Gre za medija z globalnim dosegom, kjer lahko vsak zapiše ali pove, kar ga je volja. Ker ne gre za znanstveni publikaciji, kjer resničnost navedb v študijah pred objavo preverijo drugi znanstveniki, si lahko dokaze za svoje trditve vsak tudi izmisli ali pa preprosto zanika obstoj naravnih zakonitosti, na primer gravitacije, kar se v primeru zagovarjanja ploščate Zemlje zgodi kar pogosto.

Psihologi so medtem ugotovili tudi, da teorijam zarot, ki temeljijo na neiskrenosti "svetovnih elit", pogosto verjamejo tisti, ki ne zaupajo svoji vladi. Ploščata Zemlja je zanje torej idealna, saj domneva, da nam lažejo vsi, od Nase do politikov.

Del krivde nosijo tudi nekatere slavne osebe, ki javno oznanjajo svoje prepričanje o ploščati Zemlji in po katerih se morda zgleduje marsikdo. Med bolj znanimi sta ameriška košarkarja Kyrie Irving (na fotografiji), ki je lani dejal, da "ne obstaja niti ena fotografija vse Zemlje", in Shaquille O'Neal, ki je izjavil, da "Zemlja mora biti ravna, ker cesta ne gre gor in dol, ko se vozim po njej" (O'Neal je kasneje zatrdil, da se je šalil). V svoj ploščati prav trdno verjame tudi ameriški raper B.o.B. Foto: Getty Images

YouTube znanstveniki: eden ploščatost Zemlje meri z "vaservago", drugi bi jo šel z garažno raketo pogledat sam

Ena od zanimivosti teorije o ploščati Zemlji je, kako skupnost podpornikov zavrača vsakršne dokaze o okroglosti našega planeta, pridobljene z znanstveno metodo (in kamerami na satelitih), obenem pa je kriterij za dokaze, ki bi potrjevali ploščatost Zemlje, izredno nizek.

Ogromno podpore je tako dobil uvodoma omenjeni ameriški voznik limuzine Mike Hughes, ki se je doma odločil izdelati raketo na parni pogon, s katero bi sam poletel dovolj visoko, da bi videl ukrivljenost Zemlje. Prvo izstrelitev je napovedal že za november, a so mu jo preprečile oblasti v Kaliforniji. Drugo je napovedal za pretekli konec tedna, a ni uspela.

Hughes na Facebooku, kjer je sicer zelo aktiven, tudi ni povedal, kaj se je zgodilo, smo pa uspeli izbrskati tale danes objavljeni videoposnetek Hughesa med pojasnjevanjem, zakaj polet ni uspel.

Saj ne, da bi Hughes iz svoje rakete resnično lahko videl ukrivljenost Zemlje, saj ne bi dosegla niti višine enega kilometra, v načrtu pa je bil manj kot 2,5 kilometra dolg polet. V zadnjih tednih je Hughes sicer tudi zelo omilil svoje širokoustenje o tem, da bo zaroti o okrogli Zemlji enkrat za vselej prišel do dna, pa čeprav na njegovi raketi piše FLAT EARTH. Foto: Facebook

Nekateri so poudarili tudi, da bi Hughes ukrivljenost Zemlje lahko videl veliko ceneje, raketa ga je stala 20 tisoč ameriških dolarjev, če bi kamero pripel na vremenski balon.

Lani spomladi je "šokanten" dokaz, da je Zemlja v resnici ploščata, medtem na YouTube objavil uporabnik D. Marble. Ploščatost našega planeta je "izmeril" tako, da je na polet s potniškim letalom vzel vodno tehtnico oziroma "vaservago" po domače in poskusil ugotoviti, ali bo pilot na neki točki "nagnil" nos letala in sledil ukrivljenosti Zemlje. Pozabil je seveda na upoštevanje pomembnega dejavnika, ki mu pravimo gravitacija, a njegov videoposnetek ima vseeno več kot milijon ogledov:

Slovenci glede na zanimanje za ploščato Zemljo v svetovnem vrhu

Slovenske uporabnike svetovnega spleta teorija o ploščati Zemlji zanima kar precej. Po pogostosti iskanja izraza "flat earth" z Googlom smo v svetovnem merilu na 13. mestu, kaže analitično orodje Google Trends. Na prvem in drugem mestu so ZDA oziroma Kanada, kjer je sicer tudi največ organizacij in združenj podpornikov ploščate Zemlje.

Foto: Google

Kar veliko zanimanje Slovencev za ploščato Zemljo na Googlu samo po sebi sicer še ni dokaz, da vanjo tudi verjamemo.

Slovenski uporabniki spleta smo medtem tudi med vodilnimi tudi v iskanju izrazov "chemtrails" (nekaj časa smo bili celo prvi na svetu, zdaj smo 13.) in "haarp". Gre za dve teoriji zarote, ki "dokazujeta" zapraševanje ljudi s strupenimi kemikalijami in manipulacijo z Zemljo prek anten raziskovalnega sistema HAARP.

