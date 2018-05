Resnica o fotografiji s "Ptuja", s katero strašijo Slovence

Na Facebooku je več uporabnikov delilo objavo , ki prikazuje "zasneženost" Ptuja s točo. Objava se širi z znanega slovenskega profila na Facebooku, ki dež, sneg, veter in nevihte pogosto označuje za napade z vremenskim orožjem , za katerimi stoji zveza Nato, v izvirniku pa se je pojavila na Twitterju, od koder jo je v članek o vremenu kljub zavajajoči vsebini vključil tudi znan slovenski medij.

Na Siol.net smo že nekajkrat pokazali, da profil na Facebooku CIMN, ki mu sledi nekaj tisoč Slovencev, v objavah o zarotah svetovne elite proti navadnemu človeku pogosto navaja izmišljena dejstva oziroma opise različnih fotografij prilagodi tako, da podpirajo te teorije.

Tako je bilo z napravo za povzročanje potresov in strojem za delanje umetnih oblakov, na primer.

Če dvomite o tem, kaj fotografija prikazuje v resnici, uporabite Googlov iskalnik po slikah

Ko je profil CIMN pred kratkim objavil novo fotografijo, ki je domnevno prikazovala snegu podobno točo na ulicah Ptuja, smo jo zato takoj poslali skozi Googlov iskalnik fotografij, s katerim lahko izbrano fotografijo primerjamo z milijoni drugih fotografij na spletu.

Čeprav je to sodeč po avtomobilih in njihovih tablicah takoj očitno, na kar je ob fotografiji medtem večkrat opozorila tudi uporabnica Facebooka, je Googlov iskalnik potrdil, da fotografija ni nastala na Ptuju, temveč v Oaklandu, mestu v ameriški zvezni državi Kaliforniji, in sicer že sredi aprila, ne pa pretekli konec tedna:

Fotografija "toče na Ptuju" ima sicer korenine na družbenem omrežju Twitter, kjer se je pojavila 4. maja. Tam objava ne omenja Ptuja, temveč Vurberk, kraj, ki je od Ptuja oddaljen okrog deset kilometrov. A prizor je kljub temu še vseeno nastal v ameriškem Oaklandu in ne v Vurberku.

Objavo, ki prikazuje s točo prekrito cesto, je spletna izdaja znanega slovenskega časnika vključila v petkov članek o vremenskih razmerah na Štajerskem. Na družbenem omrežju Twitter jo je namreč prvi delil njihov novinar.