Poglejte to res absurdno napako, ki je razkrinkala kriptogoljufe

Nedavno je na spletu veliko pozornosti pritegnilo podjetje Miroskii, ki je načrtovalo gradnjo decentralizirane banke in morebitne vlagatelje vabilo k predčasnemu nakupu njihove lastne kriptovalute MRC. Nato se je izkazalo, da gre še za eno prevaro, goljufi, ki so naplahtali blizu 400 ljudi in jim ukradli denar, pa bi lahko zaslužili še bolj, če ne bi naredili zelo očitne napake.

Za nakup se je po podatkih, navedenih na spletni strani Miroskii, odločilo 389 posameznikov, skupaj pa so vložili 75 bitcoinov v protivrednosti blizu 700 tisoč evrov. Ali je to res ali ne, je sicer nemogoče vedeti, saj spletna stran projekta Miroskii ne deluje več, podjetje v ozadju, če je kdaj sploh obstajalo, najverjetneje ne, pa je tudi prekinilo vso komunikacijo z uporabniki. Foto: Matic Tomšič

Razlogov za to, da bi se bilo nakupu kriptovalute MRC, katere izdajo na odprtem trgu je načrtovalo podjetje Miroskii, morda bolje izogniti, je bilo na spletni strani istoimenskega projekta mogoče najti kar precej.

Veliko je bilo puhlic, veliko je bilo z dejstvi oziroma viri nepodprtih navedb, manjkal je tako imenovani whitepaper (dokument s poslovnim načrtom), nekateri podatki se niso ujemali, oblikovanje spletne strani je tudi dajalo malce amaterski vtis.

A vlagatelj z nekaj bitcoini preveč, ki bi ga bolj kot vse to zanimalo, koliko bo lahko s prodajo kriptožetonov MRC, ko enkrat pridejo na odprti trg, zaslužil, bi morda prezrl vse zgoraj omenjene velike rdeče klicaje in se vseeno odločil za nakup.

Miroskii je prvim kupcem kriptožetonov MRC za nameček obljubljal velikanske bonuse, kar je za marsikaterega vlagatelja v kriptovalute velika motivacija. Foto: zajem zaslona

Ali prevaranti živijo v svetu, kjer tega človeka ne pozna nihče?

Morda do zdaj sploh nihče še ne bi opozoril, da je kriptožeton MRC v resnici prevara in da bo denar morebitnih vlagateljev izgubljen, če goljufi ne bi naredili res očitne napake in ne bi kot člana ekipe Miroskii Kevina Belangerja, ki naj bi v projektu delal kot grafični oblikovalec, predstavili kar hollywoodskega superzvezdnika Ryana Goslinga:

Foto: Matic Tomšič

Kevin Belanger:

Foto: zajem zaslona

Ryan Gosling:

Foto: Reuters

Gosling sicer ni bil edina resnična oseba, katere obličje so si izposodili prevaranti.

Neodvisni preiskovalci so po tem, ko je na obraz filmskega igralca prvič opozoril nekdo na Twitterju, ugotovili, da so v resnici ukradene fotografije čisto vseh članov "ekipe" Miroskii in da niti eden od njih ni oseba, za katero ga spletna stran predstavlja. Večinoma gre za poslovneže z drugih področij.

Vse več novih startupov, ki izdajajo svoje kriptožetone, ekipo v ozadju predstavlja kar tako, da ob njihove fotografije prilepi povezave do profilov osebe na družbenih omrežjih (Facebook in LinkedIn, na primer). | Foto: stopthefakes.io

Česa nas lahko nauči začetniška napaka kriptogoljufov

Kdor bo razmišljal o naložbi v tako imenovani ICO (javno ponudbo kriptožetonov), a ga skrbi, da bi tudi njega speljali na led, saj je o projektu, ki mu je všeč, slišal tako dobre kot slabe stvari, se lahko vsaj malce pomiri tako, da neposredno preveri fotografije vpletenih v projekt. Seveda le v primeru, da se tisti, ki projekt vodijo, predstavljajo na tak način, a v kriptosvetu je to kar pogosto.

To bo najlažje storil v spletnem brskalniku Chrome in z Googlovim iskalnikom fotografij, ki med drugim omogoča iskanje ne le s ključno besedo, ampak tudi z drugo fotografijo. Iskalnik na najbolj preprost način uporabimo tako, da z desno tipko na miški kliknemo na želeno fotografijo in v meniju, ki se pojavi, izberemo možnost Išči sliko tu: Google.

Za naš primer smo uporabili ekipo uspešnega slovenskega kriptopodjetja Viberate:

Foto: Matic Tomšič

Google pokaže tole: možakarju, čigar fotografijo smo iskali z Googlom, je res ime tako, kot piše na spletni strani Viberate:

Foto: Matic Tomšič

Če opisani način ne deluje ali pa uporabljate drug brskalnik, lahko tudi skopirate povezavo do izbrane fotografije (kako to storiti) in jo prilepite v Googlov iskalnik fotografij (tega lahko neposredno odprete s klikom na to povezavo). To funkcijo iskalnika fotografij boste sicer najprej morali aktivirati s klikom na ikono, ki prikazuje majcen fotoaparat:

Foto: Matic Tomšič

