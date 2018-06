Poglejte, kako žalostno je po neurju videti Črnomelj #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močno neurje s točo v debelini jabolka je občino Črnomelj prizadelo tako močno, da posledic ne bodo mogli odpraviti sami, zato so za pomoč prosili tudi Cerarja, ki si je škodo že ogledal. Poškodovanih je več kot 400 objektov, uničen je ves pridelek, razbiti so tudi vsi avtomobili, ki so bili parkirani na prostem. Kako se s posledicami neurja sooča Črnomelj, smo pogledali tudi mi.

Vlada bo že prihodnji teden obravnavala posledice petkovega neurja in v najkrajšem možnem času zagotovila pomoč lokalnim skupnostim. Tako je danes ob obisku v najbolj prizadeti občini Črnomelj obljubil premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle.

Neurje, ki se je v petek zvečer razbesnelo v vzhodnem delu države, je z močnim dežjem in vetrom, ponekod tudi točo, povzročilo precej težav in veliko škode. Veter je odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda je zalivala objekte, toča pa je najbolj prizadela občino Črnomelj.

Cerar obljubil pomoč, prioritetno pri obnovi šol

Cerar je Črnomelj obiskal danes dopoldne ter si ogledal posledice neurja, prisluhnil pa tudi predstavnikom lokalne skupnosti in civilne zaščite. Kot je dejal v izjavi za medije, se bo vlada z nastalo škodo seznanila že na prvi naslednji seji prihodnji teden. Obljubil je pomoč, pri čemer bo prioriteta odprava škode, ki jo je neurje povzročilo na šolskih objektih.

Da bodo Cerarja zaprosili za pomoč iz interventnih sredstev za sanacijo vrtcev in šol, je danes povedala tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Kot je povedal Miro Cerar, se bodo dogovorili, na kakšen način lahko pomagajo, kajti treba bo finančno in drugače pomagati. Sicer pa pred tem potrebujejo oceno škode, da bodo lahko sprejeli ustrezne ukrepe. V Črnomlju se je sestal z županjo Mojca Čemas Stjepanovič in Srečkom Šestanom, poveljnikom Civilne zaščite. Foto: STA

"Šlo je za izjemno hud dogodek"

V neurju je med drugim razkrilo in razbilo strehe na srednji šoli Črnomelj, osnovni šoli Loka, vrtcu Čardak in osnovni šoli Vinica. Samo v občini Črnomelj je sicer poškodovanih več kot 400 objektov, na določenih območjih je uničen ves pridelek, toča je poškodovala vsa zunaj parkirana vozila.

Cerar je dodal, da bo treba v primeru poškodovanega otroškega vrtca Čardak in osnovne šole takoj ukrepati, saj otroci ne smejo ostati brez varstva in šole. Ko bodo dobili celoten pregled, bodo opredelili prioritete, med katere je uvrstil sanacijo omenjenega vrtca, šole in drugih javnih objektov. "Moramo pa poskrbeti, da bomo vsem pomagali," je dejal.

"Šlo je za izjemno hud dogodek in to je samo še en opomin, da se bomo morali v Sloveniji na takšne izjemne padavine, izjemno točo in druge nevarnosti še posebej preventivno pripraviti," je še opozoril Cerar.

Gasilcem iz Črnomlja so na pomoč priskočili tudi hrvaški kolegi. Foto: Bojan Puhek

Vodstvo vrtca prosilo starše, naj otroci, ki imajo to možnost, ostanejo doma

Vodstvo črnomaljskega v petkovi toči močno prizadetega otroškega vrtca Čardak je starše, ki imajo možnost varstva svojih otrok kje drugje, zaprosilo, naj ti prihodnje dni oziroma do sanacije poškodovanega vrtca ostanejo doma. Za preostale otroke bodo začasno uredili novi del vrtca in del otrok začasno nastanili drugje.

Namestnica ravnateljice črnomaljskega Vrtca Otona Župančiča Irena Veselič Kos je ocenila, da je stanje v vrtcu slabo. Zaradi poškodovane strehe zamaka in voda na več mestih teče v igralnice. Obstaja tudi nevarnost kratkega stika ter odpadanja ometa. Tla v igralnicah so mokra, potrebna bo menjava strehe in sanacija stropov ter električne napeljave, je opozorila.

Drugi črnomaljski otroški vrtec Loka, ki jo je odnesel z manj poškodbami, naj bi v ponedeljek normalno obratoval. Sicer pa tudi tam starše prosijo, naj otroke v vrtec pošljejo le, če nimajo druge možnosti varstva, je še dejala Veselič Kosova.

Petkova toča je sicer poškodovala tudi streho črnomaljske osnovne šole, kar pa naj ne bi okrnilo ponedeljkovega pouka, je povedala županja.

Škoda v vsej črnomaljski občini naj bi po njenih prvih, grobih in nepopolnih ocenah dosegla tri milijone evrov. Za prihodnji teden oz. takoj, ko dobijo ocene s terena, je napovedala izredno sejo črnomaljskih svetnikov.

