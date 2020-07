Švedske oblasti priporočajo delo od doma vsaj do novega leta

Tudi v najtežjih dneh epidemije je Švedska ubrala drugačno in predvsem bolj liberalno strategijo boja proti koronavirusu. Ni bilo množičnega zapiranja gospodarstva, svojim prebivalcem nikoli niso omejevali gibanja, šole so ostale odprte za vse, mlajše od 16 let. Ves čas so obratovali tudi bari, kavarne, restavracije in celo nočni klubi, maske pa so predpisane samo za zdravstveno osebje.

Namesto omejitev in prepovedi so se zanašali predvsem na priporočila, ki so jih tamkajšnji prebivalci (večinoma) vestno upoštevali. Eno od teh, ki so ga sprejeli že sredi marca, je bilo za delo od doma povsod, kjer je to mogoče.

Mestni avtobus v Stockholmu - maske niso obvezne, a s čim več dela na domu želijo zmanjšati obremenjenost javnega prometa in tako olajšati potovanje predvsem tistim, ki so zaposleni na delovnih mestih brez možnosti dela od doma. Foto: Reuters

Priporočila povsod niso zadoščala

Zunaj mest na redko poseljenih območjih, kar je večina ozemlja Švedske, pa tudi zaradi švedskega načina življenja, ki je, lahko bi rekli, bolj umirjen in morda tudi nekoliko bolj discipliniran kot v večjem delu celinske Evrope, so priporočila za ohranjanje medsebojne razdalje načeloma zadoščala za vzdrževanje zadovoljive epidemiološke slike.

Drugače pa je bilo v mestih, kjer je zaradi številnih dejavnikov veliko težje ohranjati takšno razdaljo. Švedska ima zato veliko večje število obolelih kot njeni sosedje in izstopa tudi v evropskem merilu.

Število obolelih in umrlih ni v prid švedskemu pristopu

Mnenja o tem, ali je tak liberalni pristop prinesel več koristi ali škode, so deljena, pri čemer število umrlih, tudi relativno glede na število prebivalcev, jeziček tehtnice nedvomno preveša na stran nasprotnikov švedskega pristopa.

Švedska priporoča in spodbuja ohranjanje razdalje praktično na vsakem koraku. Foto: Reuters

Švedska z dobrimi desetimi milijoni prebivalcev, kar je petkrat toliko, kot je prebivalcev Slovenije, je namreč že presegla 80 tisoč potrjenih okužb, število mrtvih pa se približuje številki šest tisoč.

Če bi bilo v Sloveniji kot na Švedskem, bi šteli čez tisoč, ne čez sto umrlih

Relativno gledano je to osemkrat več okuženih in desetkrat več umrlih na enako število prebivalcev, kot jih je koronavirusni davek zahteval v Sloveniji.

Za še eno primerjavo: v nobeni od njenih skandinavskih sosed, te so Danska, Finska in Norveška, se število umrlih zaradi bolezni covid-19 ni niti približalo številki tisoč: na Danskem, ki šteje 5,8 milijona prebivalcev, jih je nekaj več kot 600, na Finskem, kjer je približno četrt milijona prebivalcev manj kot na Danskem, približno pol toliko, na Norveškem, kjer je le nekaj deset tisoč prebivalcev manj kot na Finskem, pa manj kot 300.

Pod navalom vprašanj, nejasnosti in dvomov bodo temeljito analizirali svojo (specifično) pot

Po drugi strani pa ima Švedska, ki se je zanašala na vzpostavitev skupinske imunosti (kolektivne imunitete, imunitete črede) in tako ubrala pot, ki ji Svetovna zdravstvena organizacija ni naklonjena, zdaj skoraj enake relativne vrednosti na novo obolelih kot Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, ki se je (nekoliko pozneje kot velika večina celinske Evrope) spomladi le odločilo za popolno zaporo družbe.

Švedska ima tudi v relativnih številkah veliko več potrjenih okužb in umrlih zaradi bolezni covid-19 kot njeni sosedje ali Slovenija. Foto: Reuters

Vsekakor pa bo Švedska, tako je obljubila vlada, temeljito preiskala in proučila potek epidemije v svoji državi in temeljito analizirala pravilnost ali nepravilnost in smiselnost ali nesmiselnost svojega ravnanja.

O skrbi za starejše bodo poročali predvidoma do novembra, celovito analizo pa bodo pripravili in predstavili pred naslednjimi državnimi volitvami, ki so na vrsti čez dve leti.

Ugoden epidemiološki trenutek, a vendarle pozivajo k razbremenitvi javnega prevoza

Ravno te dni, ko snovalci in zagovorniki švedskega pristopa z olajšanjem ugotavljajo, da so zdaj v obdobju, ko jim število na novo obolelih, zlasti tistih s težjim potekom bolezni, prepričljivo upada, je švedska vlada pozvala vse zaposlene, ki jim to narava dela dopušča, naj opravljajo svoje delo od doma najmanj do novega leta.

To je uraden odgovor na vedno večja zbiranja v javnem prevozu, zlasti ob konicah, kjer ohranitev razdalje ni več samoumevno. Manj ljudi v javnem prevozu bi bilo olajšanje predvsem za policijsko osebje, oskrbnike v domovih za ostarele, policiste, gasilce, voznike in vse druge, ki jim narava dela ne dopušča dela od doma in so tako vsak dan v javnem prevozu na svoji poti med domom in delovnim mestom.

Dolgoročna prizadevanja

"Naša prizadevanja so bila vedno usmerjena dolgoročno, z namenom vztrajnosti pri delu za zmago nad pandemijo," je v enem od svojih nedavnih nastopov povedal glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell.

Glavni šveski epidemiolog Anders Tegnell Foto: Reuters

Ostre ukrepe, ki s(m)o jih izvajale druge države, Švedi opisujejo kot poteze s kratkoročnim epidemiološkim učinkom, ki so prinesle nesorazmerno slabe in uničevalne učinke za gospodarstvo in številne druge poglede življenja.

Jesen prinaša še povečanje drugih okužb dihal

Tudi na Švedskem z negotovostjo in zaskrbljenostjo pričakujejo hladnejše jesenske in zimske mesece, ko se bodo bolezni covid-19 pridružile še sezonske bolezni, kot je gripa, in druge oblike virusnih okužb dihal. Tudi začetek šolskega in akademskega leta bo zagotovo okrepil potovanja po državi, so še opozorili pri švedski agenciji za javno zdravje v svojem novem priporočilu.

Švedska agencija za javno zdravje je zato znova posvarila, da bo v primeru povečanega števila (tesnejših) stikov med ljudmi zelo verjetno povečano tveganje pred novim valom bolezni.

Ministrica za zdravje: V zadnjih šestih mesecih se je veliko spremenilo

Na vprašanje, kdaj bi se vsi zaposleni lahko vrnili na svoja delovna mesta, je glavni švedski epidemiolog Tegnell odvrnil, da je to težko reči. "To se bo zgodilo postopoma, ne bo sunkovitih sprememb in ne bo odvisno samo od odkritja cepiva. Zanimivo vprašanje je, ali se bomo sploh kdaj še vrnili na delovna mesta na enak način, kot je to bilo pred epidemijo,"

Švedska ministrica za zdravje in družbene zadeve Lena Hallengren Foto: Reuters

"V zadnjih šestih mesecih se je na Švedskem veliko spremenilo ne samo v zdravstvenem sistemu, temveč tudi v vsakdanjem življenju," mu je pritrdila švedska zdravstvena ministrica Lena Hallengren.

Tegnell: Bolj kot maske je pomembno ohranjanje razdalje

Na Švedskem sicer ne načrtujejo novih ukrepov, ravno tako še naprej ne bo obveznosti nošenja mask. "Maske v tem trenutku niso primerne, ker je ohranjanje razdalje veliko pomembnejše," je vztrajen glavni švedski epidemiolog.

O javnem prevozu meni, da ta sicer ni velik vir prenosa okužb, a da je vendarle zelo pomemben, ker se v javnem prevozu srečujejo najrazličnejše skupine sicer nepovezanih ljudi, ki se drugače ne bi srečale, in je zato v primeru morebitne okužbe v javnem prevozu težko izslediti preostale stike, med katerimi so morda tudi okuženi.