Kako uspešna je v boju z virusom Švedska

V boju z novim koronavirusom je Švedska izbrala nekoliko drugačno pot kot večina evropskih držav. Bari, restavracije in šole so ostali odprti tudi v času epidemije. Kako se je izkazal nekoliko mehkejši pristop, ki so ga ubrali v državi na severu Evrope?

V začetku marca je večina evropskih držav, da bi zajezila širjenje novega koronavirusa, sprejela stroge ukrepe. Javno življenje je ugasnilo, letalski promet se je ustavil, meje med državami so zaprli. V nekaterih državah, na primer v Španiji, so lahko prebivalci iz svojih stanovanj odšli le po nakupih nujnih življenjskih potrebščin, pa še to le ob točno določeni uri. Nekatere stroge ukrepe smo sprejeli tudi v Sloveniji: zaprli smo neživilske trgovine, gostinske lokale, ukinili javni prevoz, gibanje med občinami pa je bilo omejeno.

Švedska je ubrala nekoliko milejšo pot

Ena država v Evropi pa se je odločila za nekoliko drugačen pristop, brez strogih omejevalnih ukrepov in ugašanja javnega življenja. Na Švedskem so državljanom svetovali, naj se držijo fizične distance, delajo od doma in ne uporabljajo javnega prevoza. Prav tako so omejili zbiranje do 50 ljudi in obiske v domovih za ostarele. Zaradi milejših ukrepov je bila Švedska pogosto tarča kritik v drugih državah.

Švedska ni najbolj prizadeta evropska država

Na Švedskem so okužbo do danes potrdili pri 79 tisoč ljudeh, od začetka pandemije koronavirusne bolezni covid-19 pa je umrlo 5.700 ljudi. Država ima dobrih deset milijonov prebivalcev, kar pomeni, da je na milijon ljudi umrlo 564 ljudi. Za primerjavo, v Sloveniji je do danes umrlo 116 ljudi oziroma 58 na milijon prebivalcev.

Število novih okužb in umrlih je tudi na Švedskem v zadnjem mesecu v upadu. A Švedska po številu smrti ni najbolj prizadeta država. V Belgiji je na milijon prebivalcev umrlo 847 ljudi, v Združenem kraljestvu 673, v Španiji 608 in v Italiji 581.

Švedi se strogo držijo priporočil

Kljub milejšim ukrepom pa so ljudje na Švedskem priporočila države spoštovali. Švedski epidemiolog Anders Tegnell je po pisanju BBC dejal, da imajo Švedi v povprečju le 30 odstotkov družbenih stikov, kot pa so jih imeli v času pred epidemijo. Tudi raziskava, ki so jo opravili, kaže, da se kar 87 odstotkov ljudi še vedno drži priporočil o fizični distanci. Kot dodaja epidemiologinja Helena Nordenstedt, ljudje niso tako utrujeni, kot so morda v drugih državah, kjer so bile omejitve veliko širše zastavljene in strožje.

Vodilni epidemiolog v državi Anders Tegnell je sicer priznal, da bi se Švedska lahko bolje odzvala na pandemijo. Foto: Reuters

Po podatkih švedske agencije za javno zdravje ima pet mesecev po začetku epidemije protitelesa le okoli šest odstotkov prebivalcev. Tegnell sicer po poročanju BBC meni, da je ta odstotek precej višji, saj se je izkazalo, da je pravilno imunost precej težko določiti. Pri tem se sklicuje na podatke Karolinskega inštituta, ki v raziskavi poroča, da so tudi pri ljudeh, kjer niso odkrili protiteles, našli specifične T-celice, ki igrajo pomembno vlogo pri boju proti novemu koronavirusu. Nordenstedtova meni, da so to le ugibanja in da je treba biti pri tem previden.

Priznal, da so na začetku naredili nekaj napak

Vodilni epidemiolog v državi Tegnell je sicer priznal, da bi se Švedska lahko bolje odzvala na pandemijo. "Če bi se z isto boleznijo soočili danes z enakim znanjem, kot ga imamo zdaj, bi verjetno ubrali pristop med tem, ki ga imamo, ter tistim, za katerega se je odločil preostanek sveta," je povedal junija. Pojasnil je, da bi lahko veliko več naredili na področju zaščite starejšega prebivalstva. Eden od razlogov za veliko število smrtnih žrtev naj bi bilo tudi širjenje okužb v domovih za starejše.

Milejši ukrepi niso prizanesli gospodarstvu

Ukrepi za zajezitev širjenja virusa so v številnih evropskih državah pustili velike posledice na gospodarstvu. Na Švedskem so menili, da bodo z blažjimi ukrepi zmanjšali posledice na gospodarstvo in ohranili več delovnih mest. Kot piše BBC, je raziskava SEB Banke pokazala, da so aprila Švedi trošili več kot njihovi sosedje. Kljub temu pa napovedi za švedsko gospodarstvo niso obetavne, saj kažejo, da se bo to letos skrčilo za okoli pet odstotkov. To je sicer manj kot v ostalih državah, na primer v Italiji, Španiji ali Združenem kraljestvu, piše BBC, a še vedno podobno, kot v ostalih skandinavskih državah.

Napovedi za švedsko gospodarstvo niso obetavne, saj kažejo, da se bo to letos skrčilo za okoli pet odstotkov. Foto: Reuters

Tudi brezposelnost, ki se je s 7,1 odstotka marca dvignila na 9 odstotkov, je najvišja med državami v regiji. Ekonomisti to pojasnjujejo s tem, da je švedsko gospodarstvo močno izvozno naravnano, zato je takšen padec, glede na dogajanje po svetu, pričakovan.

Izolirana na severu Evrope

Pot, ki jo je izbrala Švedska, močno vpliva na njene odnose s sosednjimi državami. V juniju so Norveška, Danska in Finska med sabo odprle meje, ne pa tudi s Švedsko, piše BBC. Švedi, ki živijo v regijah, kjer nimajo toliko primerov novega koronavirusa, lahko zdaj obiščejo tudi Dansko. Za večino evropskih držav je Švedska še vedno na rdečem seznamu, kar pomeni, da bodo Švedi letošnje leto morali preživeti doma.