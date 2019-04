Številka, ki napoveduje prihodnost interneta: kmalu tudi v Sloveniji

Slovesnosti ob zagonu prvega omrežja pete generacije v Južni Koreji, ki ga bo upravljal SK Telecom, največji tamkajšnji telekomunikacijski operater, so se udeležili tudi številni zvezdniki južnokorejske glasbe in prepoznavni športniki.

Slovesnosti ob zagonu prvega omrežja pete generacije v Južni Koreji, ki ga bo upravljal SK Telecom, največji tamkajšnji telekomunikacijski operater, so se udeležili tudi številni zvezdniki južnokorejske glasbe in prepoznavni športniki. Foto: Reuters

Sreda je bila pomemben dan za prihodnost tako mobilne telefonije kot interneta na splošno, saj so v ZDA in Južni Koreji zaživela prva komercialna mobilna omrežja pete generacije oziroma tako imenovana omrežja 5G. Predstavnik ameriškega telekomunikacijskega velikana Verizon je na spletu včeraj objavil tudi enega prvih videoposnetkov, ki prikazujejo delovanje 5G v resničnem svetu.

V Južni Koreji so omrežja 5G v sredo zagnali SK Telecom, največji ponudnik telekomunikacijskih storitev v državi, in dva manjša mobilna operaterja.

V ZDA, natančneje v nekaterih delih metropol Chicago in Minneapolis, pa je do zdaj najhitrejšo pipico z mobilnim internetom odprl Verizon, eden od velike četverice ameriških operaterjev (drugi so AT&T, Sprint in T-Mobile).

Začetek delovanja prvih komercialnih omrežij 5G je v Južni Koreji povezan z enim prvih pametnih telefonov, ki jih podpira. 5G so namreč vklopili na predvečer začetka prodaje Samsungovega Galaxyja S10 5G.

V ZDA je bil razlog za vklop omrežja pete generacije najverjetneje nepripravljenost zaostajati za azijskimi tekmeci. Verizon je omrežje 5G v Chicagu in Minneapolisu sprva namreč napovedal šele za 11. april, a ga nato nepričakovano prestavil za več kot en teden.

Ne Južna Koreja ne ZDA sicer nista imeli čisto prvega komercialnega omrežja 5G. Maja lani je svojega namreč zagnala katarska telekomunikacijska družba Ooredoo. Težava je bila, da omrežja ni mogel uporabljati tako rekoč nihče, saj Ooredoo ni prodajal naprav, ki bi bile združljive s 5G. Še danes, torej skoraj eno leto po vklopu novega omrežja, v spletni prodajalni Ooredoo ni pametnih telefonov ali drugih naprav, ki bi podpirale 5G (kliknite na fotografijo za povezavo). Foto: Reuters

Kaj prinaša mobilno omrežje pete generacije oziroma 5G?



Najpreprostejša razlaga 5G je, da z njim prihaja hitrejši in zanesljivejši mobilni internet.



5G bo nadgradil več ključnih vidikov trenutne, četrte generacije mobilnih omrežij (4G): mobilni internet bo dostopen kjerkoli, tudi v zelo hitro premikajočem se vozilu, omrežje bo na določenem območju lahko obdelalo do tisočkrat več hkratnih povezav kot 4G, energetska učinkovitost naprav, ki bodo podpirale 5G, bo veliko boljša kot zdaj.



Nižji bodo tudi odzivni časi, kar utira pot izboljšavam na področju avtonomnih vozil (na fotografiji), ki bodo med sabo lahko komunicirala hitreje, in tehnološko naprednejše gospodarske infrastrukture.​​​​​​​ Foto: Reuters



Intenziven razvoj mobilnega omrežja pete generacije poteka tudi pri nas. V Evropi bo po napovedih strokovnjakov za uporabo na voljo predvidoma leta 2020.



Pri akcijskem načrtu Evropske unije za čimprejšnjo vzpostavitev omrežja 5G aktivno sodeluje Telekom Slovenije. Kot edini evropski telekomunikacijski operater je bil udeležen v dveh velikih projektih, ki sta bila namenjena razvoju 5G, iCIRRUS in CHARISMA. Za Telekom Slovenije je leto 2020 mejnik, po katerem mora biti uporabnikom 5G na voljo v pravem pomenu besede, torej kot delujoče komercialno mobilno omrežje.

Na pametnem telefonu s 5G 23-krat hitrejši mobilni internet od povprečja v Sloveniji, toda ...

Predstavnik ameriškega operaterja Verizon David Weissmann je v sredo na družbenem omrežju Twitter objavil enega prvih videoposnetkov hitrosti mobilnega interneta na pametnem telefonu, ki je povezan v komercialno omrežje 5G:

Thrilled to be in Minneapolis as @verizon 5G UWB makes history!



Speed test here in front of US Bank Stadium



Impressive! pic.twitter.com/jvW4YlYPMA — David Weissmann (@djweissmann) April 3, 2019

Aplikacija Speedtest znanega ponudnika merjenja hitrosti internetne povezave Ookla je pokazala več kot 760 megabitov na sekundo.

To je približno 23-krat toliko, kot trenutno znaša povprečna hitrost mobilne povezave v omrežju 4G v Sloveniji (okoli 32 megabitov na sekundo), in več kot 11-krat toliko kot na Norveškem, kjer imajo v povprečju najhitrejši mobilni internet na svetu (67 megabitov na sekundo).

Številne so impresivne, a vseeno bi težko rekli, da že kažejo resnično sliko uporabe omrežja pete generacije v praksi



Weissmann je 5G preizkusil v skoraj popolnih pogojih, saj je bil verjetno eden od peščice posameznikov, ki so bili takrat povezani z novo bazno postajo, zelo mogoče je tudi, da je bil celo kar edini. V ZDA namreč še ni mogoče kupiti pametnega telefona, ki omogoča povezovanje s 5G.



Na zgornjem videoposnetku je mogoče videti tudi to, da je Weissmann med preizkusom v neposredni bližini bazne postaje, kar pomeni, da signala ne ovirajo drevesa, stene, promet:



Foto: Twitter ​​​​​​​

Videoposnetek se tudi prekine, še preden aplikacija izmeri hitrost povezave v smeri od uporabnika oziroma tako imenovani upload, ki določa, kako hitro lahko podatke v internet pošilja uporabnikova naprava.



Olajševalna okoliščina je po drugi strani morda ta, da Weissmann ne uporablja pametnega telefona s pravo podporo 5G, temveč Motorolo Moto Z3 z nameščenim modulom, v katerem je modem za povezovanje z omrežji 5G. Če bi uporabil drugo napravo, morda Huaweiev prihajajoči zložljivi Mate X, ki naj bi imel najhitrejši modem za omrežja 5G na svetu, bi med preizkusom morda dosegel še višje hitrosti.

