Slovenec, ki je vzel kredit za bitcoine, bo danes zelo slabe volje

Skupna vrednost trga kriptovalut je v zadnjih 24 urah padla za več kot 12 odstotkov in je celo najnižja v zadnjem letu, saj znaša samo okrog 160 milijard evrov, kar je 570 milijard evrov manj od vrhunca 7. januarja letos. Velik vpliv na najnovejše pomikanje cen navzdol je imela masovna prodaja kriptovalut, saj se je glede na povprečje zadnjega meseca v sredo in danes skoraj podvojila. Danes se bo sicer zgodila še ena velika prelomnica, ki bo še bolj razdvojila skupnost vlagateljev v kriptovalute.

Trg kriptovalut je večino druge polovice leta preživel sredi tako imenovanega medvedjega trenda. Ta pomeni padanje cen skozi daljše časovno obdobje, spremlja pa ga pesimizem vlagateljev, ki cene dodatno potiska navzdol oziroma jim preprečuje, da bi ponovno začele rasti.

Eksplozija cen kriptovalut se je začela pred približno enim letom, ko je hitro začel rasti bitcoin in s seboj navzgor potegnil tudi skoraj vse druge kriptovalute. Takrat so kriptovalute množično začeli kupovati tudi Slovenci, na borzi Bitstamp so zabeležili 183-odstotno rast strank iz Slovenije.

Fotografija spletne strani borze Bitstamp v času, ko je bila cena bitcoina še petmestni znesek. Foto: Matic Tomšič

Bitcoin je rekordno ceno, skoraj 20.000 ameriških dolarjev oziroma 17.680 evrov, dosegel 17. decembra 2017. Dogajanje na trgu kriptovalut je vrhunec medtem doživelo 7. januarja, ko je skupna tržna kapitalizacija vseh kriptovalut predvsem po zaslugi izjemnega vzpenjanja alternativ bitcoinu, kot sta ethereum in ripple, dosegla 730 milijard evrov.

Gibanje vrednosti trga kriptovalut v zadnjih dvanajstih mesecih. Iz grafa je razvidno, da je bila skupna tržna kapitalizacija vseh kriptovalut 15. novembra 2017 215 milijard dolarjev oziroma 190 milijard evrov, danes pa je 180 milijard dolarjev oziroma slabih 160 milijard evrov. Foto: Coinmarketcap.com

Trenutni medvedji trend, ki traja že od maja, je precej podoben enemu najhujših v desetletni zgodovini bitcoina. Decembra 2013 je ta prvič presegel magično mejo 1.000 ameriških dolarjev, nato pa je vrednost trga po zlomu borze Mt. Gox februarja 2014 v naslednjih desetih mesecih padla za skoraj 80 odstotkov. Trenutna tržna kapitalizacija vseh kriptovalut je za 79 odstotkov nižja kot 7. januarja letos.

Zakaj so cene kriptovalut v zadnjih 24 urah strmoglavile?

Eden glavnih razlogov je bil izredno velik obseg trgovanja na borzi s kriptovalutami BitMEX, kjer so vlagatelji v zadnjih 24 urah prodali za kar 5,5 milijarde evrov bitcoinov oziroma toliko kot na drugih dvajsetih največjih borzah skupaj.

Foto: Coinmarketcap.com

Masovna prodaja kriptovalut skoraj vedno povzroči padec cen, a za trenutni glede na povprečje zadnjega meseca skoraj podvojen volumen trgovanja je najverjetneje odgovoren še en dejavnik.

Danes se bo namreč zgodila težko pričakovana cepitev kriptovalute Bitcoin Cash na dve samostojni kriptovaluti. Cepitev ali tako imenovani hard fork pomeni, da bo nekdo kloniral tehnologijo, na kateri temelji Bitcoin Cash, in novonastalo kriptovaluto naprej razvijal po svoje, izvirni Bitcoin Cash pa se ne bo spreminjal.

Cepitev je na spletu dvignila precej prahu, a ne toliko zaradi tehničnega vidika kot zaradi posameznikov, ki so vanjo vpleteni oziroma jo podpirajo.



Na strani "klasičnega" Bitcoin Cash, ki se bo zdaj imenoval Bitcoin ABC, je Roger Ver, eden od pionirjev skupnosti kriptovalut, ki je prepričan, da mora Bitcoin Cash ostati tak, kot je. Ver ima med drugim podporo velikanov kriptosveta, kot so proizvajalec računalniških strojev za rudarjenje kriptovalut Bitmain, veliki borzi Coinbase in Binance ter spletni portal bitcoin.com (katerega lastnik je sicer prav Roger Ver).



Roger Ver Foto: Wikimedia Commons

Na drugi strani, torej na strani odcepljenega "Bitcoin Cash" oziroma Bitcoina SV je medtem Craig Wright, ki že leta trdi, da je prav on Satoshi Nakamoto, resnični oče kriptovalute bitcoin. Wright želi spremeniti določene tehnične vidike Bitcoina Cash, da bi lahko podpiral več transakcij hkrati. Na njegovi strani sta med drugim spletna portala CoinGeek in Bitcoin.org. Bitcoin SV ima sicer bistveno manj podpore kot Bitcoin ABC.



Craig Wright Foto: Twitter

Kako lahko cepitev vpliva na stanje na trgu kriptovalut?

Eden od možnih razlogov je dejstvo, da bodo vsi tisti, ki imajo Bitcoin Cash, upravičeni tudi do prejetja kriptovalute, ki bo nastala ob njegovi cepitvi. Če bo ta vrednost pridobila podobno hitro in zanesljivo, kot jo je lani po odcepitvi od izvirnega bitcoina pridobil Bitcoin Cash, se vlagatelji s prodajo bitcoina v teh dneh torej morda pripravljajo na množično nakupovanje.

Drugi razlog je lahko potencialna nestabilnost, ki jo lahko cepitev prinese trgu kriptovalut. Med Rogerjev Verom in Craigom Wrightom ter njunimi pristaši na družbenih omrežjih namreč že mesece divja besedna vojna, ki lahko ne le škoduje ugledu trga kriptovalut, temveč med vlagatelje tudi vnese zmedo glede tega, katera od dveh nasprotujočih si kriptovalut je prava zanje.

