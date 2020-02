Skrbi zaradi koronavirusa: na dogodek v Evropo prihaja veliko Kitajcev

Kot po tekočem traku se v zadnjem tednu vrstijo odpovedi udeležbe na enem od najpomembnejših tehnoloških dogodkov v koledarskem letu, svetovnem kongresu mobilne industrije MWC 2020, ki bo konec februarja v Barceloni. Razlog za to je izbruh koronavirusa na Kitajskem, od koder na kongres MWC tradicionalno prihaja več tisoč obiskovalcev. Iz enega od štirih slovenskih podjetij, ki bodo razstavljala v Barceloni, so nam sporočili, da o odpovedi udeležbe ne razmišljajo.

Za zdaj se zdi, da bo letošnji Svetovni kongres mobilne telefonije oziroma MWC, ki ga v Barceloni že leta organizira združenje telekomunikacijskih operaterjev in proizvajalcev mobilnih tehnologij GSMA, namesto v znamenju pametnih telefonov in interneta stvari minil v znamenju strahu pred koronavirusom oziroma epidemijo bolezni na Kitajskem.

Kitajci tradicionalno pomenijo od pet do šest odstotkov vseh obiskovalcev MWC, kar pomeni, sodeč po številu udeležencev lanskega kongresa, od pet do šest tisoč ljudi. To je očitno dovolj velika številka, da so nekatera največja svetovna podjetja, ki so sicer stalnica dogodka MWC, v zadnjem tednu odpovedala udeležbo na letošnji izvedbi kongresa.

Sony bo tradicionalno tiskovno konferenco namesto v Barceloni letos izpeljal kar prek spleta na uradnem kanalu znamke mobilnih telefonov Xperia na YouTubu. Foto: Reuters

Zadnji med njimi je japonski Sony, ki je odločitev o odstopu s seznama razstavljavcev na MWC sporočil danes. Ob Sonyju so se za preklic prihoda v Barcelono do zdaj odločili tudi tehnološki titani Amazon, LG, Nvidia in Ericsson.

Slovenskega razstavljavca za zdaj še ne skrbi



V kranjskem podjetju Iskratel, ki bo eden od štirih slovenskih razstavljavcev na MWC 2020, o odpovedi udeležbe za zdaj ne razmišljajo.



Foto: STA

"V družbi Iskratel redno in pozorno spremljamo razvoj dogodkov ter spoštujemo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni. Poleg tega smo v stalni komunikaciji z organizatorjem dogodka GSMA, saj želimo nastop na dogodku v Barceloni izvesti čim bolj učinkovito, predvsem pa varno – tako za zdravje naših sodelavcev, ki tja potujejo, kot tudi drugih udeležencev dogodka," je za Siol.net pojasnil Aleš Udir, direktor trženja v podjetju Iskratel.



Na odzive podjetij Irnas, MediaInteractive in Testnik še čakamo, objavili jih bomo, ko jih prejmemo.

Skrb zaradi udeležbe na kongresu MWC so sicer izrazili tudi nekateri od akreditiranih tehnoloških novinarjev iz Slovenije.

Med posebnimi ukrepi na letošnjem MWC tudi pozdravljanje in poslovni dogovori brez tradicionalnih stiskov rok

Združenje GSMA je v nedeljo na uradni spletni strani sporočilo, da bodo dogodek MWC 2020 kljub skrbem zaradi koronavirusa izvedli, vendar pa so že sprejeli nekaj posebnih ukrepov, s katerimi želijo na enem od največjih tehnoloških dogodkov v koledarskem letu preprečiti morebitno zdravstveno krizo.

Lanskega sejma MWC v Barceloni se je udeležilo skoraj 110 tisoč obiskovalcev. Foto: Reuters

Vstop na MWC 2020 bo tako prepovedan vsem obiskovalcem iz kitajske province Hubei, kjer leži mesto Wuhan, žarišče izbruha koronavirusa.

Vsi drugi kitajski obiskovalci in tisti, ki so se na Kitajskem mudili v zadnjem času, bodo medtem morali dokazati, da so Kitajsko zapustili najmanj dva tedna pred začetkom kongresa, saj inkubacijska doba virusa po do zdaj znanih podatkih znaša do 14 dni.

To pomeni, da bi morali, če v Barceloni ne želijo ostati zunaj, tja odpotovati najkasneje danes oziroma bi morali že prej, saj se določene tiskovne konference odvijajo pred uradnim začetkom MWC.

Obiskovalce iz Kitajske, ki bodo prestali osnovno preverjanje, na kongresu MWC čakata še merjenje temperature in pa potrditev, da v zadnjem času niso bili v stiku z nikomer, ki bi bil okužen s koronavirusom. Kako natanko bodo organizatorji MWC to ugotovili oziroma preverili, ali obiskovalec govori resnico, sicer ni znano. Foto: Reuters

Ukrepi, ki jih bo organizator izvajal na prizorišču MWC 2020, pa bodo med drugim natančna sprotna dezinfekcija prostorov in opreme na vseh lokacijah, kjer je mogoče pričakovati največji pretok obiskovalcev, podvojeno medicinsko osebje, dostopnost razkuževalnih sredstev na vsakem koraku ter tudi spodbujanje pozdravljanja in sklepanja poslov brez rokovanja.

