Koronavirus se še naprej širi, prvi primer tudi na Majorki

Na španskem letoviškem otoku Majorka so zaznali prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Prisotnost virusa so potrdili pri moškem, ki je že od petka v izolaciji v bolnišnici na Palmi de Mallorci.

Na testiranju na koronavirus so bili tudi žena moškega in njegova dva otroka, a so bili rezultati negativni, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Šlo naj bi za britansko družino, ki živi v kraju Marraxti v bližini Palme de Mallorce. Moški je bil pred tem v Franciji in imel stike z okuženim, ob vrnitvi na Majorko pa se je sam javil v bolnišnici, ko je dobil simptome bolezni, je poročal časnik Diario de Mallorca.

To je drugi potrjeni primer koronavirusa iz Kitajske v Španiji. Pred dnevi so prvo okužbo zaznali na Kanarskih otokih pri nemškem turistu.

Z ladje v karanteni v Hongkongu izpustili potnike

Medtem pa so oblasti v Hongkongu izpustile okoli 3.600 potnikov z velike ladje za križarjenje World Dream, ki je bila v karanteni zaradi suma, da so na njej okuženi z novim koronavirusom, poroča STA.

Za to so se odločili, ko testi pri približno 1.800 članih posadke niso potrdili prisotnosti tega virusa, ki je do zdaj zahteval že več kot 800 življenj, večinoma na Kitajskem. Testiranje so izvedli le med člani posadke, ne pa tudi med potniki.

Ladja je bila prisilno zaustavljena od srede, ker so se hongkonške oblasti zbale, da so se nekateri člani posadke okužili s koronavirusom na prejšnji poti in bi ga lahko širili naprej. Na tej ladji so bili namreč med 19. in 24 januarjem trije potniki iz Kitajske, ki so potem zboleli zaradi okužbe s tem virusom.

Za virusom umrlo že 811 ljudi

Nevarni koronavirus, ki povzroča pljučnici podobno obolenje, se je prvič pojavil v mestu Wuhan v osrednji Kitajski. Do zdaj je zaradi okužbe s tem virusom po uradnih podatkih umrlo 811 ljudi, več kot 36 tisoč pa jih je okuženih. Šestindvajset jih je tudi v Hongkongu.

V karanteni je zaradi tega virusa sicer še ena velika potniška ladja, in sicer Diamond Princess, ki so jo ustavili v Jokohami na Japonskem. Na tej ladji so okužbo s koronavirusom do zdaj potrdili pri najmanj 61 ljudeh. Med okoli 3.700 potniki je tudi šest slovenskih državljanov. S slovenskega zunanjega ministrstva so v petek sporočili, da ne kažejo znakov okužbe in da se počutijo dobro.