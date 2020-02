Temni oblaki nad svetovnim gospodarstvom

Analitiki poudarjajo, da je pred svetovnim gospodarstvom tudi brez novega virusa dovolj izzivov. Po ocenah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) bi se svetovna gospodarska rast letos lahko upočasnila na 2,9 odstotka, kar bi bilo najmanj po svetovni finančni krizi v letih 2008 in 2009, poroča STA.

Če pade Kitajska, pade tudi svet

Če bi se kitajsko gospodarstvo spopadlo z velikimi motnjami, bi se lahko rast dodatno upočasnila, je opozoril glavni ekonomist za trge v razvoju pri analitski hiši Capital Economics Neil Shearing. "Večje ko bodo motnje na Kitajskem, večja je verjetnost, da se bodo razširile tudi v druge regije," je dejal. Spomnil je, da ima kitajsko gospodarstvo ključno vlogo v številnih globalnih dobavnih verigah, zato lahko v primeru težav pride do učinka domin, piše STA.

Pri nizozemski banki ING so dodali, da je koronavirus Kitajsko prizadel ravno v času, ko poskuša okrevati po trgovinski vojni z ZDA. Bojijo se, da bi tudi brez zapletov zaradi virusa le stežka ohranila gospodarsko rast na trenutnih ravneh.

Glavna ekonomistka francoske banke Societe Generale Michala Marcussen je presodila, da bi se kitajska gospodarska rast letos lahko znižala za eno odstotno točko. "To bi rast svetovnega gospodarstva samodejno znižalo za 0,4 odstotne točke," je opozorila.

Opec razmišlja o dodatnem zmanjšanju črpanja nafte

Težave se kažejo tudi na naftnih trgih. Članice Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) z Rusijo na Dunaju razpravljajo o dodatnem zmanjšanju črpanja črnega zlata, potem ko so se njegove cene v ponedeljek spustile na najnižje ravni v približno letu dni, še piše STA.

Novi koronavirus se je prvič pojavil konec leta v Wuhanu na Kitajskem, na tržnici z divjimi živalmi, ki so jo pozneje zaprli. Do zdaj je zaradi virusa umrlo že več kot 420 ljudi, več kot 20 tisoč pa jih je okuženih, med drugim v okoli 25 drugih državah. Za zdaj so zunaj celinske Kitajske potrdili dve smrti, na Filipinih in v Hongkongu.

Razmere na Kitajskem občutijo tudi v Luki Koper

V Luki Koper pričakujejo, da bo širjenje koronavirusa iz Kitajske vplivalo na količino pretovora. Posledice bodo verjetno najbolj občutne na področju zabojnikov in vozil, so pojasnili za STA. Z zdravstvenega vidika pa za zdaj niso prejeli nobenih navodil za uvedbo posebnih ukrepov.

Foto: Getty Images

Čeprav v tem trenutku težko povedo kaj bolj konkretnega, so nekateri globalni logisti, kot so opozorili v Luki, že zaprli svoje distribucijske centre na Kitajskem. Nekateri ladjarji ob tem napovedujejo odpovedi prihodov ladij na nekaterih rednih linijah. "Za zdaj to ni primer severnega Jadrana oziroma Kopra, vendar je jasno, da bodo razmere vplivale na količino pretovora. Posledice bodo verjetno najbolj občutne na področju zabojnikov in vozil," so povedali.