Sedijo na gori denarja, a bodo morda morali odpuščati

Apple je zaradi pandemije koronavirusa s 13. marcem zaprl vse svoje fizične trgovine zunaj Kitajske, kar pomeni, da je več deset tisoč zaposlenih v podjetju trenutno na čakanju, pri čemer prejemajo polno plačo.

Tako najverjetneje ne bo šlo v nedogled, je na četrtkovem virtualnem sestanku za zaposlene v podjetju nakazal direktor podjetja Tim Cook. Kot je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg, je Cook na vprašanje, ali se obeta odpuščanje delavcev, odgovoril, da ne more obljubiti, da Apple ne bo čutil posledic koronavirusa.

Direktor Appla Tim Cook meni, da je Apple zelo dobro pripravljena na soočanje z izzivi, ki jih prinaša pandemija koronavirusa, a zaposlene hkrati svari, da se zdi nemogoče, da v podjetju ne bi občutili posledic. Foto: Reuters

Če pride do odpuščanj, bodo na udaru najverjetneje prav zaposleni v Applovih trgovinah in ne tisti, ki se ukvarjajo z razvojem novih izdelkov in storitev oziroma vzdrževanjem obstoječih. Applov razvoj tudi v času koronakrize namreč ne počiva - ravno ta teden so pokazali nov pametni telefon in sicer osveženi iPhone SE.

Koliko denarja za "hude čase" ima Apple?



Apple ima po vsem svetu 509 trgovin Apple Store, trenutno pa je odprtih le 42, vse na Kitajskem. Glede na povprečno število vseh zaposlenih v eni trgovini je na čakanju trenutno okrog 50.000 delavcev. Povprečna urna postavka večine zaposlenih v Apple Store je okrog 15 ameriških dolarjev bruto.



V trgovinah Apple Store je pogosto mogoče videti več zaposlenih kot strank. To ne pomeni, da so trgovine slabo obiskane, temveč je zaposlenih toliko zato, da se lahko individualno posvetijo čim več kupcem. Prodajalcem v Applovih trgovinah glede na skupno denarno vrednost izdelkov, ki jih v promet spravijo v enem letu, v ZDA konkurirajo le še prodajalci nakita, na primer. Foto: Reuters

To pomeni, da ob osemurnem delovniku Apple za plače zaposlenih na čakanju vsak teden nameni 30 milijonov dolarjev oziroma okrog 28 milijonov evrov. Če bi ukrepi in z njimi zaprtje trgovin trajali pol leta, kar je zelo pesimističen scenarij, bi plačevanje zaposlenih iz "lastnega žepa" Apple stalo 728 milijonov evrov.



To je 0,77 odstotka Applovih denarnih rezerv, ki so lani znašale 102 milijardi dolarjev oziroma 94,2 milijardi evrov.

Nekateri tehnološki velikani zaradi koronavirusa že krčijo delovno silo

Podjetje Yelp, ki razvija priljubljeno storitev za ocenjevanje restavracij, muzejev, trgovin in drugih javnih mest, je prejšnji teden odpustilo tisoč od približno 6.000 zaposlenih, še nekaj več kot tisoč pa so jih poslali na čakanje.

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je oznanil, da vsaj do 4. maja na čakanje pošilja vse zaposlene, ki opravljajo nenujna dela, vsem delavcem pa so tudi znižali plačo za deset odstotkov.

GoPro, najbolj znani proizvajalec akcijskih videokamer in opreme zanje, je odpustil 200 zaposlenih, kar pomeni zmanjšanje delovne sile za več kot 20 odstotkov.

Preberite tudi: