Apple po tiho predstavil novi iPhone

Kot so navedli pri Applu, je bila prva generacija modela iPhone SE med kupci zelo priljubljena, saj so cenili njegovo majhnost, zmogljivost in cenovno dostopnost, poroča STA. Tega recepta so se držali tudi pri izdelavi druge generacije, so dodali.

Po podatkih z Applove spletne strani bo imel novi iPhone 4,7-palčni zaslon visoke ločljivosti, proizvajalec pa izpostavlja tudi njegovo kamero, ki predstavlja najboljši snemalni sistem z eno kamero pri iPhonu do zdaj. Kupci bodo lahko izbirali med črno, belo in rdečo barvo ohišja.

Tako kot paradna modela 11 in 11 pro ima tudi novi SE vgrajen procesor A13 bionic, ki ga Apple izpostavlja kot najhitreje delujoči procesor v pametnem telefonu do zdaj.

Naprava bo na voljo od petka. Kdaj bo prišla v Slovenijo, še ni znano.