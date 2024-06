Najnovejša različica operacijskega sistema za Applove pametne telefone iPhone bo končno podpirala (sistemski) slovenski jezik. To je namreč razvidno iz različice operacijskega sistema iOS 18 za razvijalce, ki jo je Apple izdal sinoči, končna različica prenovljene platforme pa bo vsem uporabnikom predvidoma na voljo jeseni ob izidu nove generacije pametnih telefonov iPhone. S tem eno največjih tehnoloških podjetij na svetu končuje svoje skoraj dve desetletji trajajoče ignoriranje slovenščine. Veliko zaslug za to ima najverjetneje aprila letos sprejeta novela B Zakona o javni rabi slovenščine.

Podpora slovenskemu jeziku v menijih je na globalnem trgu pametnih telefonov tako rekoč neznatna novica, v Sloveniji pa gre vendarle za pomemben in velik korak naprej, saj iPhone uporablja vsak četrti slovenski lastnik oziroma lastnica pametnega telefona (vir: GS StatCounter).

Operacijski sistem iOS za pametne telefone iPhone kot sistemski jezik trenutno v različici iOS 17.5.1 sicer podpira okrog 40 jezikov, med njimi na primer tudi hrvaškega. To pomeni, da se uporabniški vmesnik pametnega telefona iPhone (pa tudi tablice iPad) z uporabnikom ali uporabnico v menijih, nastavitvah in privzetih ("tovarniških") aplikacijah pogovarja v izbranem jeziku.

Slovenski uporabniki in uporabnice iPhonov so se, ker domače izbire ni bilo, do zdaj medtem morali zadovoljiti z angleščino ali katerim drugim tujim jezikom, ki ga morebiti razumejo dovolj dobro za nemoteno uporabo pametnega telefona.

Da bo operacijski sistem iOS v naslednji različici, to bo iOS 18, podpiral tudi sistemski slovenski jezik, so medtem od ponedeljka zvečer do danes zjutraj opazili nekateri slovenski uporabniki (vir, vir), ki so si na svoje pametne telefone iPhone naložili različico iOS 18 za razvijalce – trenutno edino dostopno različico prenovljenega operacijskega sistema.

Pametni telefoni iPhone bodo uporabnika ali uporabnico ob nakupu novega ali ob namestitvi posodobitve kmalu pozdravili v slovenskem jeziku. Foto: Bralec / Posnetek zaslona

Je Slovenija dobesedno prisilila Apple, da je med sistemske jezike vključil tudi našega?

Slovenski jezik se morda ne bi prebil med uradne sistemske jezike pametnega telefona iPhone, če državni zbor aprila letos ne bi sprejel novele B Zakona o javni rabi slovenščine.

Tako imenovani Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B) v ključnem členu 15.a določa:

"Operacijski sistemi in grafični ter govorni uporabniški vmesniki v elektronskih komunikacijskih in digitalnih odjemalnih napravah, ki so namenjene dostopu do storitev informacijske družbe ali medijev ter so v prodaji na območju Republike Slovenije ali se ponujajo potrošnikom na območju Republike Slovenije, morajo imeti omogočeno izbiro slovenščine in uporabo slovenskega črkopisa, in sicer na način, da je funkcionalnost naprave enakovredna funkcionalnosti naprave v drugih jezikih, katerih izbiro naprava omogoča."

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je že leta 2023 ob vladni potrditvi novele B zakona o javni rabi slovenščine dejala, da so sodobne naprave ključne za dostop do storitev informacijske družbe, medijev, kulturnih vsebin, za objavljanje mnenj in stališč ter za umetniško in drugo ustvarjalno izražanje. V tem jezikovnem okolju se, je zatrdila Vrečkova, veliko zadržujejo zlasti mlajši uporabniki, ki šele razvijajo pismenost in jezikovne kompetence. Hkrati so lahko na drugi strani iz digitalnega okolja izključeni uporabniki, ki se v tujem jeziku ne znajdejo in ga ne razumejo, zato je zelo pomembno, da sodobne komunikacijske naprave znajo in v prihodnosti spregovorijo slovensko, je še pojasnila ministrica. Foto: Shutterstock

Prehodne in končna določba glede začetka uporabe prvega odstavka 15.a člena zakona dodatno navajajo, da se "prvi odstavek novega 15.a člena zakona se začne uporabljati 18 mesecev od uveljavitve tega zakona, če gre za operacijske sisteme in grafične uporabniške vmesnike v elektronskih napravah oziroma 30 mesecev od uveljavitve tega zakona, če gre za govorne uporabniške vmesnike v elektronskih napravah."

Apple bo slovenski jezik uporabnikom iPhonov ponudil v roku

Različica operacijskega sistema iOS 18 za razvijalce je (naprednim) uporabnikom, ki so vključeni v Applov program za razvijalce, že na voljo, preizkusna različica (beta) operacijskega sistema iOS 18 pa bo vsem uporabnikom na voljo predvidoma julija.

Uraden izid iOS 18 je sicer napovedan za september 2024, skoraj zagotovo pa bo sovpadal s prihodom nove generacije pametnih telefonov iPhone.

Operacijski sistem iOS 18, ki bo znal tudi slovensko, bo sicer podpiralo zadnjih šest generacij pametnih telefonov iPhone, torej vsi do (vključujoč) iPhone Xs, iPhone Xs Max in iPhone Xr, ki so izšli septembra 2018.

