Zamaskirani mladoletniki plenili Applovo trgovino, aretiranih več kot 20

Policija je v Filadelfiji aretirala najmanj 20 ljudi, med njimi veliko mladoletnikov, ki so v torek zvečer vdirali v trgovine in iz njih kradli stvari. Policisti so sporočili, da je plenjenje potekalo od središča mesta do severne Filadelfije.

Apple store in 🇺🇲 Philadelphia being looted https://t.co/SPaJZv07fx — The Spectator Index (@spectatorindex) September 27, 2023

Velike skupine mladoletnikov so v Filadelfiji v torek zvečer vdrle v številne trgovine, med njim Apple, Footlocker in Lululemon, ter plenile stvari. Kradli so predvsem iPhone in druge elektronske naprave. Poročali so tudi, da so se med plenjenjem v središču mesta slišali številni streli.

Do polnoči je policija aretirala več kot 20 ljudi, med katerimi je bilo veliko mladoletnikov, so sporočili s Stanforda, našli pa so tudi najmanj dva kosa orožja. Nemiri so segali od središča mesta do severne in zahodne Filadelfije.

More footage of Philly looters being arrested pic.twitter.com/2sx7FsDP6E — Dixie (@OSiiNT) September 27, 2023

Pred tem v mestu protesti

Prva poročila o vlomih v bližini trga Rittenhouse so se pojavila malo po 20. uri, kmalu po tem, ko so se protestniki razšli po mirnem zborovanju pri mestni hiši, kjer so pozivali k pravici za Eddieja Irizarryja, ki ga je prejšnji mesec ustrelil filadelfijski policist. V torek je namreč sodnik zavrnil vse obtožbe proti policistu, kar je v skupnosti sprožilo val ogorčenja.

Stanford je sicer pojasnil, da Irizarryjevi podporniki niso povezani s torkovimi nočnimi nemiri in krajami. "To ni imelo nobene zveze s protesti," je dejal Stanford. "Nocoj smo imeli skupino kriminalnih oportunistov, ki so izkoristili razmere in poskušali uničiti naše mesto."