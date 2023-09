Dva nasilna ropa v stanovanjskih hišah na Gorenjskem

V četrtek so gorenjske policiste obvestili o dveh nasilnih ropih, prvem pri 72-letni ženski na območju Škofje Loke, v drugem primeru pa so napadli in oropali 82-letnega moškega na območju Žirovnice. Oba ropa sta se zgodila v stanovanjski hiši, zato policisti opozarjajo na izredno previdnost in takojšen klic na policijo.

Škofjeloške policiste so o četrtkovem ropu na območju občine Škofja Loka obvestili okoli 3.40. V stanovanjsko hišo, kjer je bivala 72-letnica, sta vstopila dva storilca in jo fizično napadla ter ukradla vrednejše predmete.

Policisti so opravili ogled, zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

"Ker nam z do zdaj izvedenimi aktivnostmi ni uspelo izslediti storilcev, prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da se oglasijo na najbližji policijski postaji ali se oglasijo oziroma pokličejo na Policijsko postajo Škofja Loka, tel. 04/502 37 00, ali na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200," javnost prosijo na policiji.

Policija ima opis storilcev iz Žirovnice

Jeseniške policiste pa so v četrtek okoli 10. ure obvestili o ropu v stanovanjski hiši pri 82-letnem moškem na območju občine Žirovnica. Po do zdaj zbranih obvestilih sta storilca vstopila v notranjost in fizično napadla moškega ter ga telesno poškodovala. Prav tako sta si storilca protipravno prilastila vrednejše predmete. Policisti so opravili ogled, zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Po navedbah policije je prvi storilec:

moški, star okoli 25 let, visok med 175 in 180 cm. Oblečen je bil v temno jopico, temen spodnji del trenirke z rdečim znakom znamke Nike na levem hlačnem žepu. Na glavi je imel maskirno vojaško kapo s šiltom in vojaški nahrbtnik.

Drugi storilec je:

moški, star med 30 in 40 let. Oblečen je bil v siva oblačila. Na glavi je imel kapuco in čez obraz kirurško masko.

Če kdo karkoli ve o dogodku, pri policiji prosijo, da se oglasijo oziroma pokličejo na Policijsko postajo Jesenice, tel. 04/582 13 00, ali na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200, saj storilcev še niso izsledili.

Pokličite takoj s čim bolj podrobnimi informacijami

Policisti se odzovejo na vsak klic in na kraj poskušajo priti v najkrajšem mogočem času, še sporočajo javnosti.

Prav prve hitre in natančne informacije pa so ključne za uspešno izvedbo in prijetje storilcev, ki izvršujejo kazniva ravnanja. Njihovi nasveti so vedno usmerjeni k občanom z namenom ozaveščanja o pojavu sumljivih oseb in vozil, ki si ogledujejo hiše, obiskujejo starejše osebe in bi se lahko pripravljali na izvršitev kaznivega dejanja.

Policija svetuje:

"Neznancem ne odpirajte vrat in jih ne spuščajte v notranjost. Sodelovanje z občani je ključnega pomena. Podatki o znamki in registrski tablici vozila in podroben opis sumljivih oseb, ki nam jih posreduje pozoren občan ali občanka, lahko bistveno pripomorejo k preiskavi kaznivega dejanja."