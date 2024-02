Noro ali zaigrano? Američane razburil voznik z Applovim “čudom”. #video

Ameriški vozniki so v preteklosti že večkrat prekomerno izkoriščali Teslin sistem polsamodejne vožnje in to na načine, ki so bili slabi za prometno varnost in so nedavno tudi v ZDA pripeljali do resnejše programske omejitve vozniško-asistenčnih sistemov v teslah. Tudi zato je postal viralen zgornji video posnetek voznika tesle cybertruck, ki med vožnjo uporablja nov Applov naglavni sistem navidezne resničnosti vision pro. Medtem ko avtomobil vozi, oseba za volanom očitno uporablja aplikacije in se ne ukvarja s prometom okrog sebe. Video je že v nekaj dneh dobil več kot 20 milijonov ogledov.

Skrb za prometno varnost

Oglasil se je tudi Pete Buttigieg, sekretar ameriškega prometnega ministrstva. Izpostavil je, da potrebujejo vsi asistenčni sistemi danes neposredni nadzor voznika in da mora ta ves čas spremljati dogajanje na cesti. Apple, ki je izdelek na trg poslal prejšnji teden, je prav tako navedel, da se ga ne sme uporabljati med vožnjo avtomobila. Navidezna resničnost vision pro sicer združi tridimenzionalno grafiko z realnim pogledom na okolico.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

Vožnja je bila zaigrana

Toda voznik v cybertrucku vendarle ni bil naključen. Kot je poročala ameriška televizija KSL, je bil za volanom ustvarjalec vsebin za družbena omrežja. Celoten posnetek je bil torej zaigran in namenjen večji odmevnosti za kanal, ki sicer svoje prihodke usmerja tudi v dobrodelne namene. Po besedah Taceja Andersona, ki je lastnik kanala @supercarRon na Instagramu, so video posneli na kratkem odseku ravne ceste, volan pa naj bi tam nadzoroval s svojimi koleni.

žPodoben posnetek je nato prišel tudi iz Utaha, kjer pa so voznika policisti ustavili. Ker je bil posnetek kratek, naj bi bil tudi ta zaigran. Gre očitno za viralni trend za nošenje in uporabo Applovega sistema v nenavadnih položajih - na primer v restavraciji oziroma na podobnih javnih mestih.