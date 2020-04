Virus klesti tudi dobičke: tak je izkupiček Volkswagna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Operativni dobiček koncerna bo v prvem četrtletju znašal 0,9 milijarde evrov, lani so v tem času zaslužili 4,84 milijarde evrov.

Operativni dobiček koncerna bo v prvem četrtletju znašal 0,9 milijarde evrov, lani so v tem času zaslužili 4,84 milijarde evrov. Foto: Reuters

Pri Volkswagnu so zaradi vpliva koronavirusa prilagodili svoje prodajno-finančne napovedi za prvo četrtletje. Po njihovi oceni bo dobiček družbe upadel za 81 odstotkov.

Približno en mesec so po Evropi že zaklenjeni prodajni avtomobilski saloni in tudi proizvodnja se bo šele v naslednjih tednih počasi spet postavila na noge. Čeprav se prodajni saloni prihodnji teden v nekaterih državah odpirajo (v ponedeljek tudi v Sloveniji) bodo omejitve, povezane s širitvijo okužb s koronavirusom, močno oklestile poslovne rezultate posameznih znamk.

Velik padec dobička, obeti za preostanek leta negotovi

Pri Volkswagnu, največjemu evropskemu proizvajalcu, so že prilagodili svoje finančne napovedi za prvo četrtletje. Po oceni družbe bo operativni dobiček dejansko 81 odstotkov nižji tistega v lanskem prvem četrtletju.

Operativni dobiček koncerna bo v prvem četrtletju znašal 0,9 milijarde evrov, lani so v tem času zaslužili 4,84 milijarde evrov. V prvih treh mesecih so prihodki koncerna znašali 55 milijard evrov.

"Poslovni rezultati za leto 2020, ki smo jih objavili v letnem poročilu za 2019, niso več dosegljivi. Trenutno ni mogoče oceniti poslovnega rezultata za letošnje leto. Vplive pandemije na povpraševanje kupcev, dobaviteljsko verigo in samo proizvodnjo trenutno še ni mogoče natančno napovedati," so v sporočilu za javnost zapisali pri Volkswagnu.

Nemci bodo sicer postopno obudili proizvodnjo svojih osebnih avtomobilov. Najprej bosta v tednu od 20. aprila začeli obratovati tovarni v Zwickauu (Nemčija) in Bratislavi (Slovaška). V tednu od 27. aprila naprej pa se bo začel ponovni zagon proizvodnje v ostalih nemških tovarnah ter na Portugalskem, v Španiji, Rusiji in ZDA. V maju naj bi začele obratovati tudi tovarne v Južnoafriški republiki, Argentini, Braziliji in Mehiki.