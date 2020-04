Iz vesolja so se vrnili na spremenjeno Zemljo

Touchdown!!! The Exp 62 crew has returned to Earth landing in Kazakhstan at 1:16am ET (11:16am Kazakh time). https://t.co/cQ2gz6NaxC pic.twitter.com/rhC5Xo6Whz

Kapsula sojuz se je od vesoljske postaje ločila okoli polnoči. Ekipa je v četrtek še predala posle novim članom posadke, ki so na ISS prispeli pred enim tednom. Skripočka je med drugim slavnostno predal vodenje postaje ameriškemu astronavtu Chrisu Cassidyju, piše STA.

Meierjeva in Skripočka sta Zemljo zapustila septembra lani, Morgan pa je bil na postaji od julija lani. "Od tu Zemlja deluje neverjetna kot vedno, težko verjamemo, kaj vse se je spremenilo, odkar smo odšli," je po pisanju STA v nedavnem klicu povedala Meierjeva.

Na krovu ISS sta poleg Cassidyja ostala še ruska kozmonavta Anatolij Ivanišin in Ivan Vagner.

Home safe and sound. 🌍



Today's landing wraps up a 205-day mission for both @Astro_Jessica and Oleg Skripochka and a 272-day mission for @AstroDrewMorgan. Welcome home!



Watch live as the space travelers are helped out of their vehicle: