Počitniška past: kaj storiti, da vas ob prihodu na morje ne bo streslo kot nas

Ko je avtor tega članka pred šestimi leti prispel na oddih na grški otok Rodos, je ugotovil, da razen slanega morja in akcijske cene ni dobil skoraj nič od tega, kar je obljubljal opis počitniškega aranžmaja na spletu. Vse, kar je bilo na promocijskih fotografijah videti prav spodobno, je bilo v resnici namreč precej zanikrno oziroma slabše kakovosti. Danes je, če se odpravljamo na počitnice nekam, kjer še nismo bili, medtem precej lažje preveriti želeno destinacijo. Orodja, ki nam to omogočajo, namreč že skoraj vsi nosimo s seboj oziroma so prosto dostopna na spletu.

Na levi bazen, kot ga na spletni strani predstavlja hotel na Rodosu. Zdi se ogromen. Na desni bazen, kot ga iz neposredne bližine vidi turist. V resnici je tako majhen, da ga je mogoče preplavati v treh, največ štirih zamahih. Foto: Matic Tomšič

Preverite neposredno okolico počitniške destinacije z Googlovim Zemljevidom (Google Maps)

Plaža v kraju, kjer nameravate preživeti deset dni dopusta, je na fotografijah na letaku turistične agencije videti sanjsko, a če bi se fotograf obrnil za 180 stopinj, bi morda posnel divje grmičevje, iz katerega rastejo napol dokončane trohneče apartmajske zgradbe.

Takšnim neprijetnim presenečenjem se lahko izognite, če kraj dopusta predhodno preverite z Googlovo aplikacijo Zemljevid. Pregled satelitske slike in 360-stopinjskih fotografij, ki so jih naložili tako Google kot uporabniki, vam lahko tudi pomaga najti trgovine, bare, restavracije in morebitne zanimive kotičke, na katere med sprehajanjem po kraju in njegovi okolici kasneje morda ne bi naleteli nikoli.

Instagram lahko pokaže, kako je počitniška lokacija, ki nas zanima, videti ta trenutek

Uporabniki družbenega omrežja Instagram fotografije in videoposnetke pogosto označijo z lokacijo, kar pomeni, da lahko njihove objave, če imajo javne profile, vidijo vsi, ki to lokacijo poiščejo z Instagramovim iskalnikom vsebin.

Objave, ki so označene z lokacijo, najdemo tako, da v iskalniku kliknemo na zadetek z imenom kraja, ob katerem je narisana tako imenovana bucika. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To je izvrsten način, da preverimo aktualno dogajanje v mestu, vzdušje v hotelu ali gnečo sredi dneva na plaži v kraju, ki nas zanima kot potencialna dopustniška destinacija. Sploh videoposnetki prikažejo najbolj resnično sliko, saj jih z Instagramovimi filtri ni mogoče predelati oziroma olepšati tako učinkovito kot fotografije.

TripAdvisor pokaže, kakšni so hoteli in apartmaji v resnici

TripAdvisor, eden najbolj obiskanih popotniških spletnih portalov, uporabnikom omogoča nalaganje lastnih fotografij turističnih lokacij in namestitev (hotelov, apartmajev), ki se nato prikažejo v albumu Traveler na profilu lokacije oziroma prenočišča.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Gre za dober način, kako si pred potrditvijo rezervacije oziroma dokončno odločitvijo za potovanje ustvariti bolj celovito predstavo o destinaciji, ki ne bo temeljila zgolj na promocijskih fotografijah in videoposnetkih.

Velika prednost pregleda fotografij uporabnikov TripAdvisorja je namreč, da lahko vidimo stvari, ki nam jih vodstvo hotela ali pa turistične agencije sicer ne bi pokazalo oziroma bi jih želelo predstaviti v karseda najboljši luči, kar pa lahko kupca počitniškega aranžmaja občasno tudi zavede.

