Kje se boste osvežili ta konec tedna? Ste pomislili na Velenjsko plažo? #video #foto

Morda Velenjsko jezero ni prva zamisel ob vprašanju, kje se osvežiti, a tamkajšnja plaža postaja eno izmed najbolj priljubljenih slovenskih kopališč. Letošnjo sezono odpirajo v soboto, ko prirejajo že tretji tradicionalni Pljusk na Velenjski plaži, prireditev, posvečeno velikim in malim navdušencem nad vodnimi aktivnostmi.

Osrednja atrakcija Pljuska sta dve rampi: mokri tobogan za dričanje v kopalkah in suha klančina, po kateri lahko v jezero skočite z rolerji, skejtom, skirojem, kolesom in drugimi rekviziti s koleščki, ob tem pa izvajate vratolomne like, ki jih bo ocenila zvezdniška žirija - letos bodo to olimpijca Tim Kevin Ravnjak in Gloria Kotnik ter skejtar in komik Klemen Bučan, dr. matematike Uroš Kuzman pa bo računal tudi idealne krivulje poletov. Mimogrede: ob umetniškem vtisu in atraktivnosti skoka šteje tudi velikost pljuska ob pristanku v vodi.

