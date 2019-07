Naravna kopališča, kjer se lahko ohladite med vročinskim valom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vremenoslovci za danes napovedujejo vročinski val. Če je pot do morja predolga, lahko ohladitev poiščete tudi na celini, v katerem od jezer ali rek, za navdih pa smo na Instagramu poiskali nekaj vabljivih fotografij.

Kolpa

Zaradi vrste kopališč ob njej Kolpi pravijo kar najdaljša slovenska obala. Mejna reka na jugovzhodu naše države velja za eno najčistejših, pa tudi najtoplejših rek, zato je vedno priljubljena izbira kopalcev, zaradi mirnega toka in položnih bregov tudi številnih družin.

A post shared by Ni Ka (@breznika) on Jun 11, 2017 at 10:02am PDT

Nadiža

Nadiža, ki priteče iz Breginjskega kota, nato pa ostro zavije proti jugu in v Italijo, velja za eno najtoplejših alpskih rek - medtem ko je njena soseda Soča vse leto ledeno mrzla, je Nadiža poleti prav prijetno topla in zato tudi zelo priljubljena pri kopalcih. Ljudsko izročilo pravi, da ima celo zdravilno moč, tamkajšnja voda naj bi celila rane.

A post shared by Luka Ploj (@plojluka) on Jul 9, 2016 at 6:20am PDT

Blejsko jezero

Daleč najbolj znano in oblegano slovensko jezero je sicer ledeniškega nastanka, a se poleti prav prijetno ogreje - te dni ima dobrih 23 stopinj Celzija. Tam je urejenih več kopališč in kopalnih območij, najbolj znani sta Grajsko kopališče pod Blejskim gradom in Velika Zaka pri kampu.

Foto: Getty Images

Bohinjsko jezero

Če prisegate na osvežitev v nekoliko hladnejši vodi, je Bohinjsko jezero vedno boljša izbira od Blejskega. Največje stalno naravno jezero v Sloveniji ima dve določeni kopalni območji, Fužinski zaliv in Ukanc, kopalci pa bolj osamljene kotičke iščejo tudi drugod po obali. Trenutno ima voda 20 stopinj.

A post shared by Gabi Asfura (@gabiasfura) on Aug 10, 2015 at 10:58am PDT

Velenjsko jezero

Tako imenovana Velenjska plaža je urejena na obali Velenjskega jezera, enega od Šaleških jezer. Gre za izjemno urejeno kopališče s prodnato obalo, lesenimi podesti za sončenje, prhami in sanitarijami, ponujajo pa tudi izposojo ležalnikov, senčnikov in raznih vodnih plovil.

A post shared by ♥ 슬로베니아사랑 ♥ (@sloveniasarang) on Apr 5, 2017 at 11:41am PDT

Krka

Reka, ki jo opevajo dolenjski poeti, je priljubljena kopalna reka zaradi lehnjakovih pregrad in jezov, ki ustvarjajo tolmune in majhne slapove. Kopalni območji na Krki sta Straža in Žužemberk, najbolj pogumni pa se v njej namakajo višje proti izviru, denimo pri gostilni Javornik, kjer pa je voda še veliko bolj hladna.

A post shared by Viki Čerček (@vixcheche) on Jul 30, 2016 at 10:20am PDT

Sotočje Soče in Tolminke

Sotočje turkiznih rek pri Tolminu vsako poletje navdušuje obiskovalce glasbenih festivalov, ki jih prirejajo na tej lokaciji. Sredi razbeljenega poletja sta Soča in Tolminka, ki se tu srečata, več kot dobrodošla osvežitev.

A post shared by Angelica (@hangelicad) on Aug 16, 2016 at 1:57am PDT

Idrijska Bela

Še eno priljubljeno, čeprav nekoliko manj znano sotočje je točka, kjer se Belca zliva v Idrijco. Tam je urejeno kopališče, znano kot Lajšt, ob tem pa je poskrbljeno tudi za "kopenske" rekreativne športe.

A post shared by Hana Grašič (@h1.15a) on Jun 15, 2017 at 5:08am PDT

Šobčev bajer

Manjše umetno jezero v kampu Šobec pri Lescah je predlani doživelo temeljito prenovo, dno so očistili, na obali pa postavili leseno kopališko ploščad z bazenčki za otroke. Tudi sicer je Šobčev bajer s plitvo vodo in položnimi bregovi priljubljena destinacija družin z majhnimi otroki.

A post shared by Evita 👩🏼☀️🌴🌍🍒📷 (@teran_eva) on Apr 16, 2017 at 11:30am PDT

Iški vintgar

V soteski reke Iške poletno osvežitev radi poiščejo tako Ljubljančani kot prebivalci drugih okoliških krajev, saj je ob hladni rečici občutno bolj sveže kot v mestu. V soteski najdete obilico tolmunov, brzic in slapov, najbolj znan kopalni del, kjer je voda nekoliko bolj globoka, pa se imenuje Grabljice.