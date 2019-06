Poglejte, kako hitro je izginil sneg na Kredarici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kredarici je v samo 18 dneh skopnelo dobre tri metre snega, kar je najhitrejše taljenje, ki so ga zaznali vremenoslovci. Taljenje in podatke o temperaturi in višini snežne odeje si lahko ogledate v hitrem posnetku.