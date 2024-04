S prometnoinformacijskega centra opozarjajo tudi na povečan promet in daljše potovalne čase v predprazničnem koncu tedna. Tako poročajo o daljših zastojih na ljubljanski obvoznici, kjer zaradi je promet zaradi nesreče oviran na uvozu Ljubljana center proti Dolenjski. Zastoji so na relacijah Kozarje–Malence proti Dolenjski, kjer je zamuda 45 minut, Nove Jarše–Bežigrad deset minut, Šiška–Koseze–Kozarje proti Primorski 15 minut, Brdo–Bežigrad proti Štajerski, kjer je zamuda 25 minut.

Zaprta je glavna cesta Lenart–Gornja Radgona na Elblovem klancu.

Zastoji so tudi na razcepu Zadobrova proti Štajerski, na dolenjski avtocesti Malence–Šmarje Sap proti Novemu mestu in na primorski avtocesti od Kozarij proti Brezovici.

Zaradi praznikov bo po Sloveniji med 8. in 22. uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer ta konec tedna in tudi za prvomajske praznike, 1. in 2. maja.

Predvidena dela in zapore

Na primorski avtocesti bo od sobote, 27. aprila 2024, od 6. ure do nedelje, 28. aprila 2024, do 16. ure, promet na odseku avtoceste A1 med Uncem in Logatcem proti Ljubljani v dolžini približno 500 metrov potekal samo po prehitevalnem pasu. Razlog je nujno popravilo vozišča, so sporočili z Darsa.

V Ljubljani na odseku avtoceste A2 med Šentvidom in Kosezami poteka obnova voziščne konstrukcije. V drugi fazi del, ki bo predvidoma potekala do sredine maja 2024, promet po dveh zoženih pasovih poteka po polovici avtoceste proti Kranju. Hitrost je omejena na 60 kilometrov na uro. Zaprta je tudi priključna cev predora Šentvid, ki iz Celovške ceste iz smeri Medvod vodi v predor Šentvid, obvoz je urejen po Celovški cesti do severne ljubljanske obvoznice. Zaprt je priključek Podutik v smeri Brda, v smeri Primorske.