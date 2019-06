Kaj morate izbrati v tujini, da vam ne zaračunajo preveč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izogibajte se bankomatom, ki niso v lasti bank

ZPS potrošnikom svetuje, da dvige na bankomatih vedno opravijo z debetno kartico. Izogibajo naj se dvigom s kartico z odloženim plačilom, saj bodo sicer plačali nadomestilo v višini deset evrov in več, odvisno od zneska dviga.

V ZPS poudarjajo, da je sicer nadomestilo matične banke za dvig z debetno kartico na evrskem območju enako kot na bankomatu druge banke v Sloveniji, a potrošniki naj bodo pozorni na dodatne stroške, ki jih zaračunavajo lastniki nekaterih bankomatov, ki niso v lasti bank. Takšni so na Hrvaškem in v drugih državah na primer Euronetovi bankomati, pri katerih so zneski dodatnih stroškov kljub manjšemu dvigu veliki.

Če bankomat ponudi možnost konverzije, je ne izberite, saj bo praviloma dražja zaradi slabšega menjalnega tečaja. Vedno izberite "brez konverzije". Foto: Getty Images Včasih je sicer opozorilo o dodatnih stroških zapisano ob bankomatu ali na ekranu, a velikokrat vendarle ne. Čeprav je v nasprotju z evropsko zakonodajo, obstaja velika možnost, da se bo to dodatno nadomestilo znašlo na bančnem izpisku.

V državah zunaj evroobmočja so nadomestila za dvige z debetno kartico višja, zato naj potrošniki opravijo manj dvigov, strošek banke pa preverijo pred potovanjem. "Če jim bankomat ponudi možnost konverzije, torej lokalno valuto preračuna v evre, je ne izberite, saj bo za vas praviloma dražja zaradi slabšega menjalnega tečaja – vedno izberite "brez konverzije," opozarjajo v ZPS.

Gotovino si raje priskrbite doma

O valuti države, v katero potrošniki potujejo, naj se pozanimajo pred odhodom in si nekaj gotovine priskrbijo že doma. Ob tem v ZPS opozarjajo, da je pri nakupu večjih količin tuje valute običajno potrebno predhodno naročilo, za nakup bolj "eksotičnih" valut pa naj se v banki pozanimajo, ali jih sploh imajo na zalogi. Če želene valute ne morejo kupiti, naj s seboj vzamejo evre ali ameriške dolarje.

"Preverite menjalni tečaj in izračunajte okvirno ceno kave, piva, taksija ali prenočišča v valuti države, v katero potujete. Valut držav, kamor ne boste več potovali, ne nosite domov, saj jih verjetno ne boste mogli zamenjati v evre ali pa vam bo banka za to zaračunala nadomestilo," poudarjajo.

Vedno plačujte brez konverzije v lokalno valuto

Plačila s karticami zunaj evroobmočja – enako kot dvige na bankomatu – vedno opravite "brez konverzije", v lokalni valuti, če vam prodajalec ponudi možnost izbire. Za plačila zunaj evroobmočja odsvetujemo kartico Diners, saj vam bodo zaračunali strošek pretvorbe valute v višini odstotka in pol od vrednosti nakupa. Pred odhodom preverite veljavnost kartic in dnevne ter mesečne limite, prav tako morebitne blokade gotovinskih dvigov, ki veljajo za določene države (ZDA, Kanada, Tajska, Filipini …). Pred plačilom vedno preverite znesek na terminalu POS, šele nato vnesite PIN in potrdite. S seboj lahko vzamete tudi predplačniško kartico, a plačila z njo morda ne bodo povsod mogoča.

Vseh jajc ne nosite v isti košari

Ustrezna varnost je na dopustu še pomembnejša kot sicer, saj v tuji deželi ne želite ostati brez plačilnih sredstev. V ZPS svetujejo, naj potrošniki nimajo vsega denarja in kartic na istem mestu, naj jih ne hranijo v zunanjih žepih ali drugje, kjer so tatovom lahko dostopni. Ustrezno naj poskrbijo tudi za potovalne dokumente in mobilni telefon, še posebej, če uporabljajo mobilno banko. Uporabljajo naj sefe, kjer so na voljo, nikoli naj ne puščajo vrednejših predmetov v avtomobilu na vidnem mestu.

V ZPS svetujejo, naj potrošniki nimajo vsega denarja in kartic na istem mestu, naj jih ne hranijo v zunanjih žepih ali drugje, kjer so tatovom lahko dostopni. Foto: Thinkstock V ZPS opozarjajo, da jim ob malomarnem ravnanju s plačilno kartico povzročena škoda ob kraji ne bo povrnjena. "Če vam kartico ukradejo, jo takoj prekličite – telefonsko številko si shranite v telefon pred odhodom na pot. Če se še niste, se naročite na varnostna SMS-sporočila, ki vas bodo opozorila na vsako s kartico opravljeno plačilo," svetujejo.

S plačilnimi karticami se rešite stroškov menjave ali dvigov gotovine

Potrošniki naj na potovanja vzamejo različna plačilna sredstva, saj ima vsako svoje prednosti in pomanjkljivosti, nobeno pa ni sprejeto vedno in povsod: gotovina bo uporabnejša na tržnici ali za plačilo taksija, kartica z odloženim plačilom za rezervacije nastanitev, debetna kartica za dvige na bankomatih.

Plačevanje s karticami zmanjša stroške menjave valute ali dvigov gotovine na bankomatih. Foto: Thinkstock "Plačevanje s karticami vas (delno) reši stroškov menjave ali dvigov gotovine, bankovci pa so tisti, ki jih bodo sprejeli tudi na najbolj odročnih krajih. Poleg tega boste z več plačilnimi sredstvi ob izgubi ali kraji imeli še vedno možnost plačevanja – če le ne boste vseh hranili na istem mestu," opozarjajo v potrošniški organizaciji.

Oglaševan ugoden menjalni tečaj je lahko na koncu najslabša izbira

Tečaje in stroške provizij naj potrošniki primerjajo, če bodo evre ali dolarje menjali na kraju dopusta. Menjava je mogoča v hotelih, bankah, menjalnicah, na poštah, tudi na ulici … "Zadnjo možnost odsvetujemo, menjava na letališčih in drugih zelo obiskanih lokacijah pa običajno ni najugodnejša. Oglaševan ugoden menjalni tečaj je lahko zaradi dodatnih provizij na koncu najslabša izbira, potrebno je nekaj računanja in primerjanja. Menjalne tečaje za kartična plačila lahko preverite na spletnih mestih izdajateljev, preračun lokalne valute v evre pa se praviloma opravi prek ameriškega dolarja," še sklenejo v ZPS.