Cilji hrvaške plavalke Dine Levačić so trije. Prvi je samo plavanje in promocija Dalmacije in Hrvaške kot turistične destinacije, še posebej ker je daljinsko plavanje eden najhitreje rastočih športov, zaradi katerega na Hrvaško prihaja vse več tujcev.

Drugi cilj je ozaveščanje ljudi o potrebi po ohranjanju čistega otoka in morja. Tretji cilj pa je humanitarni: vsak, ki bo želel, bo lahko "kupil otok", njegovo donacijo pa bodo namenili društvom in neprofitnim organizacijam, ki izvajajo projekte na dalmatinskih otokih.

Projekt je v osnovi humanitarne narave. Foto: Pixsell Pri plavanju se ji bodo pridružili različni soplavalci. Preplavane razdalje bodo zelo različne: od le okoli 50 metrov okrog Svetega Klementa do 16-kilometrskega plavanja okoli Palmižane.

"Skupno bomo preplavali 160 kilometrov, moj cilj ni bil, da bi šli v rekordno dolgo plavanje, to je čisto druga zgodba. Največji izziv je bil organizacijski – kako priti na posamezni otok. Najzahtevnejša sta otoka Palagruža in Jabuka. Počakati bo treba na idealen dan, da ne bo nevarnosti zame in spremljevalno posadko na ladji," je povedala Levačićeva.

Ta je projekt začela v Splitu, ki bo tudi končna destinacija. Celoten projekt naj bi zaključili novembra.