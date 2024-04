Nasveti za kurjenje kresa: uporabite suh les in očistite kurišče

Policija v času prvomajskih praznikov in šolskih počitnic svetuje previdnost v prometu. Danes in v prihodnjih dneh bo po pričakovanjih policije povečan promet v smeri izletniško-turističnih krajev in proti Hrvaški. Ker bodo na predvečer 1. maja po državi zagoreli kresovi, uprava za zaščito in reševanje opozarja tudi na pomembnost varnosti kurišč.

Policija zaradi povečanega prometa med prazniki vsem udeležencem prometa svetuje, naj zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, vizijo strpno in previdno, hitrost vožnje pa prilagodijo trenutnemu stanju prometa.

V začetku praznikov policija pričakuje, da bo promet obremenjen predvsem proti jugu države in Hrvaški, proti koncu praznikov pa v obratni smeri, iz notranjosti države proti predoru Karavanke in naprej proti Avstriji.

Za volan ne sedite pod vplivom alkohola

Glede na to, da bodo v prihodnjih dneh številne prireditve, na policiji voznike pozivajo, naj za volan ne sedejo pod vplivom alkohola, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Policija opozarja tudi na omejitve tovornega prometa zaradi praznikov, saj bo 27. in 28. aprila ter 1., 2. in 5. maja veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil.

Policija priporoča, da v času počitnic pred odhodom od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Priporočljivo je tudi, da vrednejše predmete shranite na varno mesto in da za dodatno varnost poskrbite z varnostnimi ključavnicami, kamerami ali alarmnimi napravami.

Nasveti za kurjenje kresov

30. aprila zvečer bodo po državi zagoreli kresovi. Uprava za zaščito in reševanje organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo kresove kurili v naravnem okolju, poziva, da morajo pri tem upoštevati določene napotke.

Prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kurišča kresa, ki mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe. Ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati, če pa kres že gori, je treba kurjenje prekiniti. Pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke.

Po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico pogasiti, uprava za zaščito in reševanje pa priporoča prekritje kurišča z negorljivim materialom. Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje na številko 112, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojno gasilsko enoto.