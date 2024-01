Kmetje ob štajerski avtocesti v znak solidarnosti prižgali kresove

Eden od pobudnikov prižiganja kresov iz Spodnjesavinjske doline je za N1 povedal, da naj bi kmetje ob 18. uri skupaj prižgali okoli 30 kresov v Šmarju pri Jelšah, Šentjurju, Domžalah, Lukovici in tudi drugod. Kresove so prižigali na svoji zemlji ob glavni cesti ali avtocesti, ki je od cestišča varno oddaljena, je pojasnil. (Fotografija je simbolična.)

Eden od pobudnikov prižiganja kresov iz Spodnjesavinjske doline je za N1 povedal, da naj bi kmetje ob 18. uri skupaj prižgali okoli 30 kresov v Šmarju pri Jelšah, Šentjurju, Domžalah, Lukovici in tudi drugod. Kresove so prižigali na svoji zemlji ob glavni cesti ali avtocesti, ki je od cestišča varno oddaljena, je pojasnil. (Fotografija je simbolična.) Foto: Shutterstock

Kmetje so nocoj ob štajerski avtocesti v znak solidarnosti z nemškimi kmeti prižgali kresove. Po poročanju portala N1 so kresove prižgali, ker se Slovenija ni dovolj solidarno odzvala na proteste nemških kmetov in v znak nestrinjanja s kmetijsko politiko v Sloveniji.

Akcijo prižiganja kresov je na družbenem omrežju X delil tudi poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek in ob tem zapisal, da bodo kresovi goreli v podporo nemškim kmetom, zaradi nestrinjanja s kmetijsko politiko v Sloveniji ter v znak neodobravanja imenovanja nove ekipe na kmetijskem ministrstvu.

Povedal je tudi, da so novi ekipi na kmetijskem ministrstvu pripravljeni dati čas, da se izkaže, čeprav se ne strinjajo s kmetijsko politiko vlade.

Prižiganje kresov pozdravljajo tudi v Zvezi slovenske podeželske mladine

Prižiganje kresov so na družbenem omrežju Faceboook pozdravili tudi v Zvezi slovenske podeželske mladine in zapisali, da "so plameni simbol goreče želje po hitrih in nujnih spremembah".

Nemški kmetje so ta teden večkrat protestirali zaradi vladnih načrtov za zmanjšanje subvencij v kmetijstvu. Kmetje so s traktorji zaprli več cest in ulic po državi ter povzročili kaos v času jutranjih konic.