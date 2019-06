Norveški otok, kjer sonce ne zaide kar 69 dni, hoče ukiniti čas #video

Na norveškem otoku Sommarøy oziroma Poletnem otoku bi radi poleti ne le ustavili, ampak kar ukinili čas, poroča CNN. Na otoku, ki leži severno od arktičnega kroga, sonce ne zaide vse od 18. maja do 26. julija in to obdobje skušajo domačini kar se da izkoristiti, saj od novembra do januarja sonca sploh ne vidijo.

"Ves čas je svetlo in mi se obnašamo temu primerno," je za CNN izjavil domačin Kjell Ove Hveding, "sredi noči, čemur v mestu rečejo 'ob dveh zjutraj', lahko pri nas vidite otroke, ki igrajo nogomet, ljudje pleskajo svoje hiše in kosijo trate, mladina pa se gre kopat."

Foto: sommaroy.no

Da se na otoku nočejo omejevati s časom in urniki, kaže tudi most, ki ga povezuje s celino. Tako kot so številni mostovi po svetu ovešeni z ljubezenskimi ključavnicami, na mostu na Sommarøy visijo ročne ure - s tem obiskovalcem sporočajo, da vstopajo na območje, kjer čas ne obstaja.

Foto: sommaroy.no

Zdaj želijo ta način življenja v poletnih mesecih tudi uradno zakoličiti. Prejšnji teden je Hveding enemu od norveških poslancev izročil peticijo s podpisi domačinov, ki bi radi v poletnem obdobju na svojem otoku tudi uradno razglasili območje, kjer čas ne obstaja.

Foto: CH - Visitnorway.com

Ne gre le za kaprico, s tem želijo doseči večjo fleksibilnost pri delovnem času in šolskih urnikih. Po drugi strani pa gre nedvomno tudi za turistično promocijo. Sommarøy, slabih 40 kilometrov oddaljen od mesta Tromsø, je namreč priljubljena poletna destinacija, obiskovalce privlači s svojo slikovito pokrajino in belimi peščenimi plažami, njihov turistični slogan pa je: "Kjer Arktika sreča Karibe."

Preberite še: