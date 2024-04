Funkcionalna in vsestranska oblačila, ki so uporabna tako za prosti čas kot tudi za različne oblike rekreacije, za pohodništvo in gibanje v naravi , so izredno priljubljena. Naj gre za obisk trgovine, sprehod na tržnico, v naravo ali nam ljubi park – test utripa vsakdana hitro pokaže, da je znamka McKinley zelo pogosta izbira številnih za različne prostočasne ali rekreativne namene. McKinley že 40 let opremlja uporabnike s funkcionalnimi izdelki, ki jih potrebujejo za pobeg v naravo. Legendarna znamka se ob častitljivi obletnici predstavlja z jubilejno kolekcijo McKinley.

1984 je leto, ko je bila rojena znamka McKinley, ki je še posebej priljubljena med pohodniki, saj v svoji ponudbi obsega celovito paleto izdelkov, od oblačil, obutve in opreme za udobno in aktivno preživljanje prostega časa v naravi. V 40 letih se je spremenilo marsikaj, a poslanstvo znamke McKinley ostaja enako: motivirati ljudi za pohodništvo in poskrbeti, da imajo pri tem na voljo kakovostno in cenovno dostopno opremo. O jubileju in o tem, kakšne so naše nakupovalne navade, ko gre za izdelke za prostočasne dejavnosti, kaj cenimo, kako jih kupujemo, kombiniramo in navsezadnje zakaj imamo tako radi znamko McKinley, smo se pogovarjali s prodajno svetovalko iz Intersporta, kjer je znamka Mckinley ekskluzivno na voljo.

Foto: Jan Lukanović

Znamka, ki navdušuje pohodnike

"Znamka se je pri nas zelo dobro ustalila, predvsem zaradi dobrega razmerja med ceno in kakovostjo. Ljudje to cenijo, četudi je kakšen kos dražji, ljudje prepoznajo kakovost. McKinley je ljudska znamka, ki je široko zastopana na terenu. Naši kupci čedalje bolj poznajo razlike v materialih, vedo, kakšno oblačilo uporabljati za določen namen. Prav tako čedalje bolj poznajo in upoštevajo čebulni princip oblačenja, posebej pri McKinley izdelkih pa cenijo tudi, da niso samo uporabni, ampak so tudi všečnega videza," uvodoma povedo v Intersportu BTC Ljubljana, kjer smo si ogledali kolekcijo.

Dodaja, da zna stranka dandanes "hitro" izraziti zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z določenem produktom. "Povratne informacije strank so, kar se tiče kolekcije McKinley, praviloma pozitivne, tudi zaradi njihove obstojnosti in vzdržljivosti," razložijo.

Foto: Jan Lukanović

Širok asortiman izdelkov

Kot pravi, marsikdo dandanes nemudoma poveže Intersport z znamko McKinley. "Kakor je McKinley v primerjavi z nekaterimi drugimi znamkami majhen ali manjši, je pri ljudeh vseeno dobro zapisan, dodatno pa kljub majhnosti napram nekaterim resnično ponuja širok asortiman izdelkov. Ljudje čedalje bolj poznajo McKinley znamko, četudi niso njihovi uporabniki, so zanjo že slišali, jo nekje na nekom videli. Precej se pozna tudi dober glas o znamki McKinley, veliko ljudi njihove izdelke kupuje tudi na osnovi priporočil. Pohodništvo je sploh ena dejavnost, na katero se redko opravimo sami, če pa se že, pa tam srečujemo ljudi, vidimo, kaj nosijo, kako so oblečeni. Tudi zaradi te visoke zastopanosti je McKinley med uporabniki čedalje bolj priljubljen. Posebej pri McKinley izdelkih imam občutek, da stranke poznajo tudi tehnične podrobnosti, funkcionalnosti in nenazadnje razumejo specifike določenega izdelka. Veliko modelov znamke McKinley se tako rekoč ponavlja z izjemo dodajanja barvnih možnosti, ampak kljub temu se ljudje vračajo k njim. Zakaj? Ker jim preprosto dobro služijo. Zakaj bi torej menjali nekaj takega?" se sprašuje prodajna svetovalka iz Intersporta.

Vsestranska ženska oblačila

Izpostavi, da je ključna prednost kolekcij McKinley predvsem vsestranskost, saj so primerne tako za prosti čas kot tudi za različne oblike rekreacije, med drugim pohodništvo. "Za prosti čas ženske stranke praviloma izberejo kose, ki niso tipično pohodne, različne jopice, funkcijske majice, tudi z merino volno, ki je odličen termoregulator in se popolnoma prilagodi vaši temperaturi. Skratka, trend je predvsem namenska izbira funkcijskih materialov za različne prostočasne ali rekreativne dejavnosti. Tudi stranke so glede tega čedalje bolj podučene. Da, univerzalni kosi so neka stalnica, so se pa v zadnjih dveh ali treh letih tudi njihova oblačila precej specializirala, čedalje manj je univerzalnih kosov, splošno gledano pa je predvsem na ženskem oddelku, kar se tiče McKinleyja, na voljo širša paleta barvnih odtenkov," povedo v Intersportu BTC Ljubljana.

Fotogalerija 1 / 9

Nadaljuje, da so med ženskim občinstvom čez vso leto vsekakor zelo priljubljene McKinley jakne, pa tudi tri četrt hlače, ki ne izgledajo tipično pohodne. "Posebej so priročne za prehodni del leta, ko ni pretoplo ali premrzlo. Temu rade dodajo majice iz kolekcije McKinley brez rokavov ali na kratek rokav. Tudi tanjše jopice, brezrokavniki, vetrovke, hibridne jakne, ki so v prvi vrsti namenjene zaščiti proti vetru, gredo za med čez vso leto. Uporabnice cenijo predvsem polnilo Primaloft, ki nudi toploto in udobje v hladnejših dneh ter odlično toplotno izolacijo med telesnimi dejavnostmi na prostem. Stalnica v prodaji so tudi različna pohodna športna krila, ki jih dame glede na vreme nosijo tudi v kombinaciji s hlačami in pajkicami. Tudi McKinley hlače, naj gre za prosti čas ali pohodništvo, so izredno priljubljene. Predvsem zaradi ustrezne debeline in materiala, ki jim omogoča, da jih nosijo vsak dan namesto trenirke. Tako ženske kot moški jih resnično uporabijo za različne namene," razložijo v Intersportu BTC Ljubljana.

Vsestranska moška oblačila

Trendi so pri moških podobni, predvsem z vidika načina, kako oblačila McKinley nosijo in kombinirajo po slojih. "V moškem segmentu je pri McKinley kolekciji v zadnjih letih opazno, da ni vse samo v črnih barvnih odtenkih, temveč tudi v sivi ali bež barvi. Skratka, tudi moške kose je mogoče kombinirati na različne načine. Sicer pa so gledano v celoti izdelki iz jubilejne kolekcije McKinley še drznejši, živahnejši in barvitejši.

Fotogalerija 1 / 8

Tako za moške kot za ženske pa McKinley v zadnjih letih dodaja različne barvne možnosti. Ljudje imajo to radi in to tudi iščejo. Tudi moški so glede tega v zadnjih letih čedalje bolj osveščeni, želijo si čedalje več barvnih izvedenk. Pri moških je mogoče opaznejši trend iskanja univerzalnih kosov, ki jim služijo za različne namene v dnevu. Denimo za obisk kavarne, ki se tekom dneva prelevi v raznorazne pohodniške aktivnosti. Gledano v celoti pa pri McKinleyju cenijo predvsem to, da se materiali hitro sušijo in imajo dobro zaščito pred vetrom," pove predstavnica Intersporta BTC Ljubljana.

Obutev za širok razpon pohodniških ciljev

McKinley se resda primarno osredotoča na oblačila, a v njihovi ponudbi hkrati najdemo kakovostno pohodniško obutev. "Obstaja nekaj modelov McKinley, ki so resnično priljubljeni. Pohodni čevelj McKinley Discover (na fotografiji spodaj, op. p.) resnično pokrije širok razpon pohodniških ciljev. Primeren je tako za osnovne rekreacijske poti, recimo Rožnik in Golovec, z njim pa se da odpraviti tudi na kakšne zahtevnejše poti. Zakaj? Ker je dovolj močen in vzdržljiv, z dodatnimi ojačitvami proti zdrsom. Vsekakor ta pohodniški copat predstavlja neko stalnico, ki je zelo priljubljena čez vse leto. Sicer pa McKinley na področju obutve ponuja vse od navadnih superg do kakovostnih modelov, s katerimi se lahko brez težav odpravimo tudi na zahtevnejše gorske cilje. Najdejo se tudi modeli za tiste, ki se odpravijo ne nekajdnevno pohodniško turo," obrazloži prodajna svetovalka iz Intersporta BTC Ljubljana.

Fotogalerija 1 / 6

Za najmlajše

Tudi za najmlajše je McKinley kolekcija ravno tako pogosta izbira. "Tukaj gre za podoben princip kot pri odraslih. Starši vedo, da bodo tudi McKinleyjevi izdelki za najmlajše visoke kakovosti. Otroška McKinley kolekcija je sicer v prvi vrsti bolj usmerjena v prosti čas, vseeno pa v njej najdemo tudi izdelke za pohodništvo, vetrovke, prehodne jakne, hlače, zelo priljubljeni so tudi različni flisi. Pogosta izbira uporabnikov je tudi McKinley otroška obutev. Otroška obutev je v osnovi zelo specifična in moramo upoštevati, da sploh najmlajši določen kos obutve hitro prerastejo. Tudi zaradi tega dejstva se starši odločajo za McKinley, ker po ugodni ceni dobijo zares kakovosten kos otroške obutve. Naj gre za obisk Velike Planine ali kakšen drug pohodniški cilj – starši si seveda želimo, da otroci nosijo obutev, ki jim ponuja kar največjo zaščito. McKinley ponuja prav to," meni prodajna svetovalka iz Intersporta.

Fotogalerija 1 / 7

McKinley pohištvo za kampiranje

Uporabniki cenijo tudi raznolike McKinley dodatke, v prvi vrsti McKinley pohištvo za kampiranje. Na primer hladilne torbe, šotore, samonapihljive blazine, spalne vreče, stole … "McKinley oprema za kampiranje je prav tako izredno priljubljena, ravno tako zaradi dobrega razmerja med ceno in kakovostjo ter dejstva, da gre za trpežne, močne in vzdržljive kose. Na tem področju so izredno priljubljeni McKinley stoli za kampiranje, ki jih moramo ves čas naročati na novo. Kar se tiče šotorov, McKinley praviloma ponuja takšne za od dve do šest oseb, so pa priljubljeni tudi tisti, ki se sestavijo po principu pop-up," razložijo v Intersportu BTC Ljubljana.

Fotogalerija 1 / 8

Kakovostni in raznoliki nahrbtniki

McKinley obenem ponuja kakovostne in raznolike nahrbtnike različnih dimenzij. "Od najmanjših, v katere lahko odložimo meh za vodo in so primerni tudi za tek, do nahrbtnikov večjih prostornin, ki jih lahko stranke uporabijo kot potovalke. Ti nahrbtniki so v osnovi univerzalni, so pa nekateri namenjeni ženskemu hrbtišču, razlike med njimi so tudi v nastavitvah za žepe, v nastavljivih naramnicah, zračnosti hrbtišča," razložijo.

"Ženske najraje posežejo po različnih bordo odtenkih nahrbtnikov, moški imajo raje temnejše klasike. Dejstvo je, da bo stranka zaradi kakovosti v veliko primerih izbrala nahrbtnike znamke McKinley kot katero drugo znamko. Pa ne le zaradi tega, ker imamo njihovih izdelkov v ponudbi v resnici največ," sklenejo v Intersportu BTC Ljubljana.