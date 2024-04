Pomladni oddih v slovenskem turističnem raju

V Kranjski Gori in okoliških krajih vas pričakujejo živahna doživetja Julijskih Alp. Doživetij, ki jih želite preizkusiti tudi sami, je na pretek, od aktivnega preživljanja počitnic do mirnega odkrivanja naravne in kulturne dediščine. Odkrijete lahko skrivnosti dobrega počutja v bogati wellness ponudbi, se udeležite poslovnih in družabnih srečanj ali pa z družino raziščete mistično preteklost Zgornjesavske doline. Tukaj vam res ne bo dolgčas.

V Kranjski Gori je v pomladnem in poletnem času veliko možnosti za različne aktivnosti v naravi. Nepozabna kulisa Julijskih Alp v osrčje kraljestva zlatoroga vabi vse, ki ste željni odkrivanja narave. Podajte se visoko in višje, skozi gorska okna, čez prelaze in prevale. Poletje v Kranjski Gori ponuja številne pohodniške ture v Karavankah in Julijskih Alpah, od lahkih sprehodov do vzponov na najvišje vrhove.

Foto: arhiv Turizem Kranjska Gora

Pohodništvo je ena izmed najbolj priljubljenih dejavnosti, saj destinacija ponuja številne urejene in označene poti za vse stopnje kondicije. Sprehodi po urejenih sprehajalnih poteh, obisk veličastnih slapov, čudovitih jezer ali vzponi na bližnje vrhove, kot je na primer Vršič, so le nekateri izmed možnih aktivnosti.

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Grega Teraž

Kolesarjenje je prav tako zelo priljubljeno, saj obstaja več kolesarskih poti različnih težavnostnih stopenj. Hitreje in razgibano si lahko okolico Kranjske Gore ogledujete na kolesu. Odločite se lahko za lenobno vrtenje pedalov ali pa za zahtevnejše izlete v osrčje alpskih dolin. Kranjska Gora je raj za kolesarje, daljinska kolesarska pot treh dežel poteka po trasi bivše železnice vse od Mojstrane čez mejo v Italijo in Avstrijo. Gorski kolesarji uživajo na gozdnih poteh v Karavankah, za adrenalina željne pa je tukaj kolesarski park.

Foto: Grega Teraž

Za tiste, ki si želijo malo več adrenalina, so v Kranjski Gori tudi ferate – zavarovane plezalne poti, ki omogočajo vzpon po strmih skalnatih stenah ob pomoči jeklenic, lestev in klinov.

Foto: Grega Teraž

Golf je šport, ki privablja različne tipe gostov, saj ponuja edinstveno kombinacijo rekreativne dejavnosti, družabnosti in sprostitve. Tudi v Kranjski Gori smo poskrbeli za golfiste, ki lahko uživajo na kranjskogorskem igrišču za golf, ki ponuja čudovit razgled na okoliške gore in gozdove. Na drugi strani pa teniški navdušenci lahko igrajo na teniških igriščih v bližini.

Foto: Janez Šmitek

Nordijski center Planica je poln atraktivnih aktivnosti, ki ponujajo raznoliko izkušnjo v čudoviti gorski pokrajini. Disk golf, zipline in vetrovnik so le nekatere izmed številnih možnosti za zabavo in adrenalinske podvige v tem prelepem okolju. Vsaka od teh aktivnosti prinaša svoj edinstveni element in obiskovalcem omogoča, da doživijo Planico na povsem drugačen način. Od sproščenega metanja diska med gozdnatimi potmi do vznemirljivih spustov po jeklenici in občutka letenja v vetrnem tunelu – Nordijski center Planica resnično ponuja nekaj za vsakogar, ki si želi doživeti aktivno in vznemirljivo poletje v naravi.

Foto: Grega Teraž

Escapemuzej Kajžnkova hiša je inovativna muzejska izkušnja, ki združuje koncept sobe pobega s kulturno dediščino. Je v Ratečah in velja za prvi slovenski escapemuzej. Podajte se na razburljivo in interaktivno potovanje skozi zgodovino in kulturno dediščino kraja. Se vam bo uspelo pravočasno prebiti skozi namige in rešiti uganko, s katero boste razvozlali rateško izročilo?

Kranjska Gora je destinacija, kjer bo vsak našel nekaj zase. Prav za vsak dan si lahko zarišete poseben scenarij doživetij. Odpravite se v Kranjsko Goro in si privoščite počitnice, polne raznolikih doživetij.