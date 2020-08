Novo slovensko orožje proti koronavirusu je že številka ena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aplikacijo #OstaniZdrav je do zdaj na svoje pametne telefone že preneslo vsaj tisoč Slovencev. Za natančnejšo številko smo prosili ministrstvo za javno upravo. Foto: Matic Tomšič

Aplikacija #OstaniZdrav je zaradi povečanega zanimanja slovenskih uporabnikov danes že prva na lokaliziranem seznamu Najboljše aplikacije v spletni trgovini Google Play.

Glede na Googlovo statistiko je aplikacijo od včeraj popoldne, ko je informacijo o njenem izidu na Twitterju delil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, do zdaj na svoje pametne telefone preneslo že najmanj tisoč slovenskih uporabnikov.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Za natančnejši podatek o številu namestitev aplikacije #OstaniZdrav smo se obrnili na ministrstvo za javno upravo, njihov odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Na kožo pisana tudi največjim začetnikom

Aplikacija #OstaniZdrav od uporabnika ne zahteva naprednega tehničnega znanja. Po namestitvi ga dobesedno vodi za roko in mu natančno razloži, kako deluje, katera dovoljenja potrebuje, katere podatke zbira in kako dolgo jih hrani.

Foto: Vlada RS

Učinkovito delovanje aplikacije #OstaniZdrav je pogojeno s stalno aktivnostjo antene bluetooth, vendar to baterije pametnega telefona ne obremeni preveč.

Med našim preizkusom je od ponedeljka zvečer k skupni porabi baterije aplikacija prispevala manj kot odstotek.

Foto: Matic Tomšič

Ni je najlažje najti

Kdor aplikacije #OstaniZdrav ne bo namestil neposredno prek povezave iz katerega od člankov na spletu (na primer tule) ali pa s prve strani trgovine Google Play, temveč jo bo poskusil najti prek iskalnika trgovine Google Play na pametnem telefonu, bo moral biti precej specifičen.

Iskalna poizvedba "ostani zdrav", s čimer je do zdaj glede na predlagana iskanja poskusilo največ slovenskih uporabnikov, aplikacije namreč ne najde.

Foto: Matic Tomšič

Med rezultati iskanja se pokaže šele, če v iskalno polje vpišemo "ostanizdrav", torej brez presledka, a je šele na šestem mestu za nemško, hrvaško in avstrijsko aplikacijo. Če v iskalno polje vpišemo njeno polno ime, torej #OstaniZdrav, pa se aplikacija med rezultati iskanja pojavi šele na sedmem mestu.

Vam aplikacija ne deluje pravilno oziroma se "sesuva"? Morda je čas, da posodobite pametni telefon.

Uporabniki, ki redno preskakujejo posodobitve operacijskega sistema Android oziroma jih prelagajo na kasnejši čas, bodo ob zagonu aplikacije #OstaniZdrav morda naleteli na težavo.

Na našem rezervnem samsungu, ki zaradi neuporabe ni bil posodobljen že nekaj mesecev, se je to zgodilo tudi nam.

Foto: Matic Tomšič

Google je za operacijski sistem Android maja namreč izdal posodobitev, ki je pametne telefone z nadgradnjo operacijskega sistema Android pripravila na prihod aplikacij za obveščanje o okužbah s koronavirusom.

Kdor te posodobitve ni namestil, ne bo mogel uporabljati aplikacije #OstaniZdrav, ker ne bo imel ustrezne programske infrastrukture.

Tehnološki podjetji Google in Apple sta skupaj razvili programsko infrastrukturo (API), ki je temelj aplikacij za obveščanje o okužbah z novim koronavirusom in, kar je najpomembneje, omogoča navzkrižno komunikacijo med pametnimi telefoni z Googlovim operacijskim sistemom Android in Applovimi pametnimi telefoni iPhone. Foto: Matic Tomšič

V uredništvu smo sicer prejeli informacijo še o eni napaki, in sicer o domnevni nezdružljivosti aplikacije #OstaniZdrav s pametnimi telefoni, ki sicer ustrezajo vsem kriterijem za delovanje aplikacije. Napaka je uporabnikom preprečila, da bi aplikacijo #OstaniZdrav sploh namestili.



Foto: Siol.net

Za več informacij o tem smo se z vprašanjem obrnili na ministrstvo za javno upravo, odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.