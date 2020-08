Aplikacijo si je preneslo skoraj pet tisoč uporabnikov #vŽivo

Mobilna aplikacija za opozarjanje na stike z okuženimi z novim koronavirusom #OstaniZdrav je za uporabnike z operacijskim sistemom Android od včeraj na voljo v Googlovi spletni trgovini Google Play.

Kdaj točno bo aplikacija na voljo tudi za naprave z iOS operacijskim sistemom, še ni znano, je pa vladni govorec Jelko Kacin pred dnevi dejal, da predvidoma do konca avgusta.

Kot smo poročali dopoldne, je aplikacija #OstaniZdrav zaradi povečanega zanimanja slovenskih uporabnikov danes že prva na lokaliziranem seznamu Najboljše aplikacije v spletni trgovini Google Play.

Na voljo v štirih jezikih: slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem

Koritnik je povedal, da si je aplikacijo od včeraj od 16. ure do danes do 13. ure naložilo 4.982 uporabnikov. Aplikacija je na voljo v štirih jezikih, in sicer slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem, je še povedal minister.

Minister priporoča, da si uporabniki nastavijo tako imenovano prednostno delovanje aplikacije v ozadju, "s čimer omogočimo, da obvestilo o morebitnem stiku z okuženim dobimo tudi, če uporabnik v tistem trenutku aplikacije nima odprte".

Kot je še povedal minister, je za tehnično pomoč glede aplikacije na voljo enotni klicni center - na telefonski številki 080 17 87 ali na e-naslovu ekc@gov.si - na katerem vam bodo zagotovili vse potrebne informacije ter vam nudili pomoč pri postopku prenosa aplikacije in njene uporabe.

Na spletnem mestu gov.si pa je objavljena posebna podstran #OstaniZdrav, na kateri so predstavljeni vse tehnične in vsebinske podrobnosti aplikacije ter navodila za njen prenos, je še povedal.

Minister Koritnik zatrjuje, da aplikacija #OstaniZdrav ne uporablja lokacijske informacije in ne beleži osebnih podatkov.