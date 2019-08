Genij ali norec? Po Muskovi najnovejši objavi marsikdo ni več prepričan.

Elon Musk, šef tovarne električnih avtomobilov Tesla in proizvajalca vesoljskih plovil SpaceX, je spet poskrbel za množično privzdigovanje obrvi, saj je na družbenem omrežju Twitter pozval k jedrskemu napadu na Mars. Musku se rdeči planet sicer ni nenadoma zameril, že pred nekaj leti je namreč izrazil prepričanje , da bi strateško obmetavanje atomskih bomb Mars lahko spremenilo v človeku prijaznejše okolje. Motivacija za novo odmevno objavo Muska na Twitterju je bila tokrat morda tudi malce manj vizionarske in malce bolj marketinške narave.

Nuke Mars! — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2019

Ena največjih ambicij Elona Muska, ki je do zdaj revolucioniral spletno plačevanje (PayPal), industrijo električnih vozil (Tesla) in pošiljanje tovora v vesolje (SpaceX), našel rešitve za promet prihodnosti (Hyperloop, Boring Company) ter pokukal globlje v človeške možgane kot večina znanstvenikov do zdaj (Neuralink), je poslati človeka na Mars in na rdečem planetu vzpostaviti stalno prisotnost ljudi oziroma tam zgraditi človeško kolonijo.

Musk je že leta 2015 napovedal, da bi morali Mars obdelati s procesom, ki se imenuje terraforming. Gre za način prilagajanja življenjskih pogojev na planetu, v prvi vrsti spreminjanje atmosfere in površja, da bi bili primernejši za naselitev ljudi.

Elon Musk je leta 2013 dejal, da bi rad umrl na Marsu, ampak "ne že takoj ob pristanku". Foto: Reuters

Terraforminga Marsa bi se Musk lotil z atomskimi bombami. Z njimi bi obmetaval severni in južni pol planeta, kjer so po ugotovitvah znanstvenikov v ledu ujete ogromne količine ogljikovega dioksida.

Eksplozije bi ogljikov dioksid sprostile v Marsovo atmosfero, ki bi zaradi tega postala gostejša. Vzpostavil bi se učinek tople grede, na površju Marsa pa bi se morda spet pojavile reke in morja. V teoriji.

Tako bi se med postopkom terraforminga v teoriji lahko spreminjali atmosfera in površje Marsa. Foto: Wikimedia Commons / Daein Ballard

Znanost se z Muskovimi načrti za prilagajanje Marsa človeškim potrebam načeloma ne strinja.

Ne zato, ker to ne bi bilo izvedljivo, ampak zato, ker ni izvedljivo z današnjo tehnologijo, je bila ugotovitev znanstvene študije, ki jo je lani objavila ameriška vesoljska agencija Nasa.

Študija je med drugim pokazala, da bi predelava vseh naravnih virov, ki jih trenutno ponuja Mars, na načine, med katerimi je tudi Muskov atomski, atmosfero rdečega planeta zgostila veliko premalo. Zračni tlak na površini Marsa bi bil še vedno le sedem odstotkov Zemljinega. Foto: NASA

Elon Musk se z ugotovitvami znanstvenikov načeloma ne strinja in še naprej trdi, da je njegov načrt izvedljiv. Svoje prepričanje je nazorno pokazal julija lani, natančneje en dan po objavi zgoraj omenjene Nasine študije, ko se je na Twitterju prerekal z znanstvenim medijem Discover Magazine:

There’s a massive amount of CO2 on Mars adsorbed into soil that’d be released upon heating. With enough energy via artificial or natural (sun) fusion, you can terraform almost any large, rocky body. — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2018

Je bila motivacija v ozadju najnovejšega poziva k atomskemu bombardiranju Marsa tokrat čisto drugačna?

Muskov poziv za napad na Mars z jedrskim orožjem je na Twitterju udaril kot strela z jasnega, saj se Musk te teme ni lotil že nekaj časa.

Nad objavo (in še nekaj zapisi o atomskem bombardiranju Marsa, ki so sledili) marsikdo tudi ni bil navdušen. Nekateri uporabniki Twitterja so Muska spraševali, kaj je narobe z njim in če morda uživa mamila:

..what the fuck is wrong with you? — Elvis The Alien (@ElvisTheAlienTV) August 16, 2019

You Sir, are on crack cocaine — Callumtindal (@callumtindal) August 17, 2019

Kot je Musk razkril v naslednji objavi, tokrat njegova prioriteta sicer morda ni ravno sprožitev ponovne znanstvene razprave o izvedljivosti takšnega projekta, temveč promocija oblačil:

T-shirt soon — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2019

Napovedal je namreč, da bo kmalu mogoče kupiti majice, na katerih bo pisalo Nuke Mars, kar je vsebina njegove prvotne objave na Twitterju. Včeraj je nato predstavil dva dizajna majic:

In res, od danes je na spletni strani Muskovega vesoljskega podjetja SpaceX že mogoče prednaročiti majico Nuke Mars. Cena je 25 ameriških dolarjev oziroma 22,5 evra. Kdor bi jo želel naročiti v Slovenijo, bo moral prišteti še 36 evrov poštnine. SpaceX bo majice kupcem začel pošiljati čez dva tedna.

Preberite tudi: