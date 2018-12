Zaživela prva milja Muskovih predorov, ki obljubljajo hiter prevoz po Los Angelesu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prototipni predor je dolg le 1,6 kilometra (eno miljo), a je dovolj dolg za prikaz futurističnega prevoza, s katerim bodo modificirana električna vozila lahko potovala s hitrostmi do 240 kilometrov na uro. Gradilo ga je Muskovo podjetje Boring Company v mestnem predelu Hawthorne, kjer ima sedež še eno Muskovo podjetje, SpaceX.

"Ko bo vse narejeno, bo vožnja gladka kot po steklu!"

Kot poročajo mediji, katerih predstavniki so bili navzoči na predstavitvi, je predvsem zaradi razmeroma kratke razdalje prototipnega predora testna vožnja dosegla hitrost (le) 80 kilometrov na uro.

Musk pravi, da lahko z ustreznim dodatkom, katerega cena ne bi presegla 300 evrov, vsako popolnoma avtonomno vozilo nadgradijo in priredijo za vožnjo po takšnem ''hyperloop predoru'', obenem pa ta modifikacija v ničemer ne bi spremenila običajnega delovanja takšnega avtonomnega vozila. Foto: Reuters

Vožnja še ni bila povsem brez tresenja, a je Musk zagotovil, da bo v končnem sistemu vse potekalo povsem gladko – "kot po steklu", je dejal.

"Tesla, kaj pa drugega?"

Testnemu vozilu so dodali še dve kolesi, ki skrbita za usmerjanje in stabilnost pri visokih hitrostih ter za preprečevanje trkov s stranskimi stenami predora.

Musk pravi, da lahko z ustreznim dodatkom, katerega cena ne bi presegla 300 evrov, vsako popolnoma avtonomno vozilo nadgradijo in priredijo za vožnjo po takšnem predoru, obenem pa ta modifikacija v ničemer ne bi spremenila običajnega delovanja takšnega avtonomnega vozila.

Seveda pa je Musk za preizkus uporabil teslo X. "Menda ne bom uporabil kakšnega drugega avta," je z nasmehom povedal kolegu iz britanske medijske hiše BBC.

Za potnike nič dražje

Musk je tako še v istem letu realiziral prototip svoje ideje, ki jo je na papirju predstavil v začetku leta. Za to prototipno miljo (1,6 kilometra) predora je njegova družba Boring Company porabila okoli devet milijonov evrov, Musk pa meni, da bi bil ta strošek s tradicionalnimi tehnikami vrtanja predorov veliko večji.

Že ob januarski predstavitvi so poudarili, da Muskov sistem podzemnih predorov za avtonomni (javni) prevoz ne bo porabljal javnih sredstev, prevoznina za končne uporabnike pa naj bi bila na ravni današnjega javnega prevoza ali celo nižja.

Posebnost sistema hyperloop je vakum, ki ga je treba ustvariti znotraj cevi, saj s tem preprečijo trenje in zračni upor. Musk razmišlja o postavitvi podobnega sistema tudi na vzhodni obali ZDA, pri čemer se največ omenjata New York in Washington.

Seveda pa vedno ostaja vprašanje, ali bodo vsi ti načrti uresničljivi na ravni povsem delujočega obsežnega omrežja. Pustimo se presenetiti.