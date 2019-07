Tak "hudičev" posel je Elon Musk sklenil s Kitajci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elon Musk in kitajski premier Li Keqiang. Foto: Reuters

Tesla trenutno zaključuje gradnjo svoje tovarne pri Šanghaju, ki bo zanje ključnega pomena pri preboju in cenovni konkurenčnosti na največjem svetovnem avtomobilskem trgu. Vozila iz uvoza so namreč močno obdavčena, zato proizvajalci skupaj s Kitajci (združena podjetja oziroma 'joint ventures') tam postavljajo svoje tovarne.

Gradnja Tesline tovarne na Kitajskem z imenom Gigafactory 3. Foto: Reuters Kitajci zahtevajo 323 milijonov dolarjev davščin letno

Kitajci so Elonu Musku za Teslino tovarno odstopili zemljo, od njega pa kmalu pričakujejo visoke finančne koristi. Tesla bo namreč morala najpozneje od leta 2023 letno plačati 2,23 milijona juanov oziroma 323 milijonov ameriških dolarjev dajatev.

V naslednjih petih letih bodo morali v tovarno vložiti dobrih 14 milijard juanov (dve milijardi dolarjev). Če teh finančnih zahtev ne bodo izpolnili, bodo Kitajci zahtevali zemljo nazaj.

Tovarna za pol milijona električnih vozil letno

Tesla je pravico do 86 hektarjev zemlje pridobila lani jeseni, najem pa so sklenili za naslednjih 50 let. Cena najema je znašala 973 milijonov juanov

Pri Tesli nameravajo v tej tovarni postopno narediti pol milijona svojih avtomobilov letno. Američani prav tako nameravajo v tovarno vložiti več milijard ameriških dolarjev.