Tesla je v drugem četrtletju kupcem dostavila 77.634 tisoč modelov 3, s katerimi sicer ne zasluži več toliko kot z večjima ter dražjima modeloma S in X. Med najopaznejšimi elementi v notranjosti zelo minimalistično zasnovanega avtomobila je vodoravni digitalni zaslon na dotik, ki je precej bolj primeren za predvajanje tako videovsebin kot tudi za računalniške igre.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.