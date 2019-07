Hit poletja: 1.600 km, do Slovenije so ustavili petkrat #foto

Tesla je letos spomladi začela v Evropo pošiljati prve električne avtomobile modela 3. Številne med njimi lahko srečamo tudi na slovenskih cestah. Z električno energijo se do Slovenije (in naprej proti Hrvaški) pripeljejo tesle 3 z registrskimi oznakami Nizozemske, Danske, Švedske, Norveške, Nemčije in podobno. Kolikokrat morajo polniti in koliko jih taka pot stane?

Letos poleti dokaj pogost prizor na slovenskih cestah. Nove tesle 3 z registracijami oddaljenih držav, med njimi Norveška, Danska, Nizozemska, Švedska … Foto: Gregor Pavšič Med drugimi smo tako srečali tudi voznika tesle 3 z Danske, ki je baterijo svojega avtomobila polnil na bencinskem servisu pri Kozini. Za njim je bila okrog 1.600 kilometrov dolga pot, ki jo je prevozil povsem na električno energijo. Sicer se je odpravljal do Hrvaške.

Pri naših južnih sosedih je polnilna infrastruktura še manj zanesljiva kot v Sloveniji, a se vseeno izboljšuje in širi tudi s podporo hitrih polnilnic z enosmernim tokom. Tesla ima mrežo svojih hitrih polnilnic, ki so precej bolj zanesljive, razvejano po celotni Dalmaciji.

Danec na poti do Slovenije polnil štirikrat

»To je moje peto polnjenje na poti. Ustavim se za pol ure, napolnim baterijo do 80 odstotkov in nato nadaljujem. To torej ni nobena težava, je pa pot seveda dolga,« nam je povedal Danec v temnosivi tesli modela 3 v različici longe range.

Za 1.600 kilometrov dolgo pot z Danske bi teoretično brez vmesnih postankov potrebovali okrog 16 ur. S polnjenji si je pot podaljšal za dve uri in pol, kar pa je primerljivo s tudi sicer normalnim razporedom postankov na tako dolgi poti čez Evropo.

Zato tudi električni avtomobil z dovolj velikim dosegom lahko odlično služi kot potovalni avtomobil med vožnjo na dopust. Prednost za lastnike tesel je v njihovi razviti in zanesljivi lastni mreži hitrih polnilnic (moč prek 100 kilovatov), za lastnike ostalih vozil pa se zdaj širi evropska mreža Ionity.

Sto avtocestnih kilometrov s teslo 3 stane okrog šest evrov

Cene polnjenj na Teslinih polnilnicah se med državami malenkost razlikujejo. Pri predpostavki porabe 20 kWh na 100 prevoženih kilometrov (za potratnejšo vožnjo po avtocesti) bi ob povprečni ceni polnjenja 30 centov za eno kWh 100 prevoženih kilometrov stalo šest evrov. Za pot z Danske torej okrog 100 evrov. Odvisno tudi od avtomobila, porabe energije, potovalne hitrosti, gneče na cesti in podobnega. Podobno kot pri bencinu in nafti je torej tudi "potovalna" elektrika ob avtocestah dražja.

Pri polnilnicah Ionity je cena neodvisna od lokacije in količine energije, voznik vselej plača osem evrov (ali funtov) na polnjenje. To je finančno sicer ugodneje za tistega, ki bi se pripeljal s prazno baterijo in jo imel čas polniti do konca (v zadnjih 20 odstotkih se polnjenje močno upočasni). Kdor bi v praksi baterijo dopolnil s približno 50 odstotki, bi za 100 kilometrov plačal bolj ali manj enak znesek kot voznik tesle 3.

V treh letih s porodnimi krči do šest tisoč izdelanih tesel 3 na teden

Tesla je proizvodnjo modela 3 pričela prav pred tremi leti. Julija 2016 so izdelali prvega in nato v nekaj mesecih komaj vzpostavili proizvodnjo. V tem času so izdelali le nekaj sto avtomobilov, nato pa kmalu rešili te (resne) porodne težave.

Samo v mesecu juniju so jih v ZDA izdelali in kupcem dostavili več kot 21 tisoč, skupno na svetu pa že več kot 300 tisoč, je poročal Bloomberg. Tedensko jih zdaj v ameriškem Freemontu izdelajo okrog šest tisoč. Letos spomladi so prvi pripeljali tudi v Evropo. Samo Norvežani so jih v prvih treh mesecih registrirali že več kot osem tisoč.

Tesla model 3 sicer v Evropi stane okrog 60 tisoč evrov (brez subvencije) in predstavlja vmesno stopnjo med cenejšimi električnimi avtomobili z višjim dosegom (hyundai kona, naslednji VW ID.3) in premijskimi električnimi športnimi terenci (audi e-tron, jaguar I-pace, mercedes EQ C …). V praksi je tesla 3 še največji tekmec klasičnim premijskim limuzinam znamk, kot so BMW, Audi in Mercedes-Benz.