Prvi pogled: to bo Volkswagnov glavni model leta

Volkswagen bo 8. maja začel pobirati rezervacije za svoj najnovejši povsem električni model I.D. S kratkim videoposnetkom so hkrati napovedali tudi uradno razkritje na proizvodnjo pripravljenega modela, ki bo očitno oblikovno nadgradil dozdajšnji oblikovalski jezik znamke.

Foto: Volkswagen

Šest mesecev pred uradnim razkritjem

Volkswagen bo začel pobirati rezervacije kar šest mesecev pred uradnim razkritjem modela na avtosalonu v Frankfurtu. Gre za prvi namenski električni avtomobil znamke, ki se bo z napovedano dosegljivo ceno za svoj položaj pod soncem spopadel z dolgoletnimi akterji v svetu električnih vozil.

Najbolj zagreti kupci bodo 8. maja lahko z manjšim predplačilom rezervirali svoj avto in ga bodo dobili med prvimi. Za zdaj Nemci še niso sporočili cen, vendar so pri Volkswagnu že potrdili, da bo osnovna različica stala manj kot 30 tisoč evrov. Na voljo bo tudi nekaj različnih paketov, ki se bodo med seboj razlikovali po zmogljivosti baterije. Največja naj bi imela do 550 kilometrov električnega dosega po standardu WLTP.

Foto: Volkswagen Proizvodnja avtomobila brez ogljičnega podpisa?

V zadnjem času se je pojavilo kar nekaj raziskav, ki so razkrile, da električni avtomobili še niso tako zelo ekološki, kot je marsikdo pričakoval. Pri Volkswagnu želijo tem govoricam narediti konec, saj bo najnovejša tovarna v Zwickau povsem brez ogljičnega podpisa.

Thomas Ulbrich, vodja programa za e-mobilnost pri Volkswagnu, je dejal, da je doseganje ničnega ogljičnega podpisa velik izziv. Električni avtomobil ima ob začetku svoje življenjske dobe kar precej zaostanka pred konvencionalnimi avtomobili zaradi količine energije, ki jo porabi za izdelavo baterij.

Obrat Zwickau bo tako čez pol leta do enega leta začel delovati izključno na energijo, pridobljeno iz avstrijskih hidroelektrarn. Pri Volkswagnu so se tudi strinjali, da morajo vsi proizvajalci baterij uporabljati obnovljivo energijo, tudi če imajo svoje obrate na Poljskem (tam se večina električne energije pridobiva s pomočjo premoga). Preostanek ogljičnega podpisa, ki ga pokvari ogrevanje obrata na zemeljski plin, bodo nadomestili z različnimi programi za zmanjševanje ogljičnega podpisa.

V obratu bodo izdelovali šest različnih modelov treh znamk - Volkswagen, Audi in Škoda. Skupno bodo na letni ravni izdelali 330 tisoč avtomobilov.

