Volkswagnov avto za naskok na rekord slavne steze

Pogonski sklop ima sistemsko moč 500 kilovatov in 650 njutonmetrov navora. Foto: Volkswagen

Volkswagen je z električnim prototipom lani postavil absolutni rekord na gorski stezi Pike's Peak v ZDA, zdaj pa po nov rekordni dosežek odhajajo še na slavno stezo Nordschleife v Nemčiji. Tam bo absolutni rekord zanje nedosegljiv, lani je izjemen čas dosegel Porschejev dirkalnik za vztrajnostne dirke 919 hybrid, bodo pa zato napadali nov mejnik za električna vozila.

Aerodinamika mora zagotavljati dovolj oprijema skozi 70 ovinkov steze, obenem pa tudi manj upora na končni najdaljši ravnici. Foto: Wikipedia Bistvo sprememb v prilagodljivem zadnjem spojlerju

Nemci so izboljšali aerodinamični paket (tudi s prilagodljivim zadnjim spojlerjem) in pogonski sklop prilagodili zahtevam nemške steze. Aerodinamika mora zagotavljati dovolj oprijema skozi 70 ovinkov steze, obenem pa tudi manj upora na končni najdaljši ravnici. Prek gumbov na volanskem obroču bo mogoče v slogu F1 nastavljati zadnji spojler.

Lovijo električni rekord, absolutni bo nedosegljiv

Testiranja na Nordschleifu bodo začeli že danes. Njihov voznik ostaja Romain Dumas, trenutni rekord pa je leta 2017 postavil kitajski električni avtomobil nio EP9. Njihov dosežek znaša 6:45.90. Dumas bo moral za nov rekordni dosežek voziti s povprečno hitrostjo več kot 180 kilometrov na uro, je včeraj povedal tehnični vodja moštva Francois-Xavier Demaison.

Kitajska znamka Nio je električno mejo postavila pri času 6:45.90. Foto: Nio

Porschejev absolutno najboljši čas je lani znašal neverjetnih 5:19.54. Foto: Porsche

Porsche ima v lasti tudi najboljši dosežek za serijske avtomobile. Z modelom 911 GT2 RS so dosegli čas 6:47.25.